Schittenhelm gratuliert der neuen Landesleiterin der ÖVP Frauen Burgenland Gabriele Hafner

Starke Stimme für die burgenländischen Frauen − Großer Dank an Andrea Fraunschiel

Eisenstadt (OTS) - Beim heutigen 19. Ordentlichen Landestag der ÖVP Frauen Burgenland unter dem Motto "Neu.Modern.Zukunftsorientiert" wurde Gabriele Hafner mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen zur neuen Landesleiterin gewählt. "Zu diesem hervorragenden Ergebnis gratuliere ich Gabriele Hafner sehr herzlich und bin überzeugt, dass sie unsere burgenländische Landesgruppe mit viel Engagement in die Zukunft führen wird", so die Bundesleiterin der ÖVP Frauen Dorothea Schittenhelm. "Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und wünsche der neuen Landesleiterin und ihrem Team viel Erfolg und Durchsetzungskraft für die künftigen Vorhaben."

"Besonders bedanken möchte ich mich bei Andrea Fraunschiel, die sich in den 20 Jahren ihrer kommunalpolitischen Tätigkeit, insbesondere als Bürgermeisterin von Eisenstadt und als Landesleiterin der ÖVP Frauen Burgenland, immer für die Anliegen von Frauen stark gemacht hat. Als ehemalige langjährige Bürgermeisterin teile ich ihre Auffassung, dass ohne Frauen keine vernünftige Politik, gleich auf welcher Ebene, zu machen ist. Andrea Fraunschiel ist dafür selbst das beste Beispiel und war immer Vorbild für Frauen in der Politik", so Schittenhelm abschließend.

