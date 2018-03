„IM ZENTRUM“: Streit im Bild – Welchen ORF hätten S‘ denn gern?

Am 4. März um 22.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am kommenden Sonntag entscheidet die Schweiz über eine sogenannte Volksinitiative zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren. Bereits im Vorfeld hat sich europaweit eine breite Diskussion über die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks entwickelt. Es geht um den Auftrag der Radio- und Fernsehmacher, um Programm, Unabhängigkeit und Finanzierung. Der Strukturwandel in der Medienlandschaft wirft die Frage auf, wie zukunftsfähig die Gebührenfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Auch in Österreich gibt es Forderungen, die Gebühren abzuschaffen und stattdessen Mittel aus dem Budget bereitzustellen. Im Frühjahr soll zu diesen Fragen eine Medienenquete stattfinden. Wie wichtig ist gebührenfinanziertes Radio und Fernsehen? Wo sind die Alternativen? Was umfasst der öffentlich-rechtliche Auftrag? Wie ist Unabhängigkeit in der Berichterstattung sicherzustellen? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 4. März 2018, um 22.20 Uhr in ORF 2 bei Tarek Leitner „IM ZENTRUM“:

Gernot Blümel

Bundesminister für EU, Kunst, Kultur und Medien, ÖVP

Alexander Wrabetz

Generaldirektor ORF

Corinna Drumm

Verband Österreichischer Privatsender

Michael Fleischhacker

Herausgeber und Geschäftsführer „addendum.org“, Servus-TV

Roger Schawinski

Schweizer Medienunternehmer und Journalist

