TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Wien (OTS) - Dienstag, 06/03/2018

- Brüssel: EU-Justizkommissarin Jourová trifft Ministerin für Frauen, Familie und Jugend Bogner-Strauß und Chefin der österreichischen Datenschutzbehörde und designierte Chefin der Artikel-29-Datenschutzgruppe Jelinek

Mittwoch, 07/03/2018

- Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung gefolgt von Pressekonferenz mit EU-Vizekommissionspräsident Dombrovskis, Währungskommissar Moscovici und Arbeits- und Sozialkommisarin Thyssen.

Thema: Europäisches Semester Winter-Paket



Beginn: 12 Uhr

Donnerstag, 08/03/2018

- Brüssel: EU-Kommissionspräsident Juncker trifft polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki

- Brüssel: EU-Vizekommissionspräsident Dombrovskis, zuständig für den Euro, und EU-Vizekommissionspräsident Katainen, zuständig für Arbeit und Wachstum halten Pressekonferenz zu Vorschlag zu nachhaltigen Finanzen

Themen: Nachhaltige Finanzen, Fintec, Crowdfunding, Peer-to-peer lending



Beginn: 10 Uhr

Nach der Pressekonferenz folgt ein Hintergrundgespräch

- Wien: Vertretung der EU-Kommission in Österreich stellt Länderbericht für Österreich in Pressekonferenz vor



Beginn: 09 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Sprecher: Jörg WOJAHN, Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich und Marc FÄHNDRICH, Berater für Wirtschaftspolitische Koordinierung und Europäisches



Thema: Die Berichte dienen im Rahmen des Europäischen Semesters als Instrument, wachstumsfördernde große politische Reformen im Blick zu behalten und weisen frühzeitig auf Herausforderungen hin, mit denen sich die Politik befassen sollte. Darüber hinaus werden die Mitgliedsstaaten hinsichtlich der Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen des vergangenen Jahres bewertet. Es wird der Bericht für Österreich vorgestellt.

Link zur Anküdigung der Pressekonferenz https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20180302_OTS0138



- Wien: Ein Leben ohne Gewalt für Frauen und Mädchen – Veranstaltung unter anderem mit Ministerin für Frauen, Familie und Jugend Bogner-Strauß und EU-Abgeordneter Milnar



Beginn: 09 Uhr bis 13:45



Veranstalter: Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie lädt - in Kooperation mit dem Haus der Europäischen Union

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Voranmeldung erbeten über veranstaltung@interventionsstelle-wien.at

Thema: Gewaltfreies Europa für Frauen und Mädchen, Europaratskonvention (Istanbul-Konvention) zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt in Österreich.

- Brüssel: EU-Migrationskommissar Avramopoulos, EU-Regionalkommissarin Crețu und EU-Sicherheitskommissar King bei der Europäischen Bürgermeistertagung

Thema: Städtische Abwehrmaßnahmen gegen terroristische Anschläge

Link zur Veranstaltung



