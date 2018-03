Connecticuts mit 5 Millionen USD dotierter globaler Venture-Wettbewerb für Firmen in der Frühphase nimmt Bewerbungen entgegen

Rocky Hill, Connecticut (ots/PRNewswire) - Connecticut Innovations (http://ctinnovations.com/) (CI), Connecticuts strategischer Ristikokapitalbereich und die führende Quelle für die Finanzierung und langfristige Unterstützung innovativer und aufstrebender Unternehmen an der Ostküste, kündigte heute den Beginn des Bewerbungszeitraums von VentureClash (http://www.ventureclash.com/) an. VentureClash ist Connecticuts mit 5 Millionen USD dotierter globaler Venture-Wettbewerb für Firmen im Frühstadium der Branchen digitale Gesundheit, Finanztechnik, Versicherungstechnik und Internet der Dinge.

"Dies ist das dritte Jahr von VentureClash und wir erwarten mehr Firmen hoher Qualität und weitere Firmenpartner in unseren Branchenvertikalen", sagte Matt McCooe, CEO von Connecticut Innovations. "VentureClash und CI helfen fantastischen Firmen dabei, hier in Connecticut zu wachsen und erfolgreich zu sein. Dream Payments beispielsweise, VentureClash-Sieger des Jahres 2016, hat zwei Finanzierungsrunden von mehr als 10 Millionen USD abgeschlossen. Dream hat in den USA mit seiner Tätigkeit begonnen, große Banken und Versicherungen als Kunden gewonnen und Partnerschaften mit wichtigen Kredit- und Zahlungsunternehmen bekannt gegeben."

Auszeichnungen

Der gesamte Pool der Auszeichnungen zur Investition beträgt 5 Millionen USD; der Top-Preis zur Investition beträgt 1,5 Millionen USD. Die verbleibenden 3,5 Millionen werden am Tag der Veranstaltung von den Juroren zugesprochen.

Bewerbung

Die 1. Bewerbungsrunde für VentureClash beginnt am 1. März 2018. Unternehmen haben Zeit bis zum 8. Juni 2018, um ihre Bewerbungsunterlagen einzureichen. Nach zwei Bewerbungsrunden werden ca. 10 Unternehmen im Herbst nach Connecticut eingeladen, um persönlich um die Auszeichnungen zu konkurrieren. Externe Juroren werden helfen, die Siegerfirmen von VentureClash 2018 zu bestimmen.

Anforderungen

Folgende Anforderungen muss ein Unternehmen erfüllen, um sich bewerben zu können:

Das Unternehmen ist bereits mindestens 12 Monate tätig.

Das Unternehmen kann zahlende Kunden oder Kunden vorweisen, die aktiv das Produkt des Unternehmens testen.

Das Unternehmen verfügt über überzeugende geschäftliche Gründe, sich in Connecticut anzusiedeln (gilt für US- und internationale Bewerber).

Das Unternehmen arbeitet vorrangig im Bereich digitale Gesundheit, Finanztechnik, Versicherungstechnik und Internet der Dinge (einschließlich Technik zur Senkung der Energiekosten).

Nähere Informationen zu Anforderungen, Richtlinien und Bewerbungen finden Sie unter www.ventureclash.com.

Über VentureClash

VentureClash ist ein weltweiter Investitionswettbewerb von Connecticut Innovations, der sich speziell an Unternehmen in der Anfangsphase richtet. Über den Wettbewerb werden erfolgversprechende Unternehmen im Bereich digitale Gesundheit, Finanztechnik, Versicherungstechnik und Internet der Dinge ermittelt. Gewinner erhalten Investitionshilfen in Höhe von insgesamt 5 Millionen USD. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ventureclash.com.

Über Connecticut Innovations

Connecticut Innovations (CI) ist strategischer Risikokapitalbereich und führende Quelle für die Finanzierung und langfristige Unterstützung für innovative und aufstrebende Unternehmen in Connecticut. CI stellt Technologiefirmen in der Frühphase Risikokapital und strategische Unterstützung zur Verfügung, finanzielle Unterstützung für Innovation und Zusammenarbeit sowie Verbindungen zu seinem etablierten Netzwerk aus Partnern und Fachleuten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ctinnovations.com.

