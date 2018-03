Global Rallycross lanciert GRC Champions Cup

Los Angeles und Wien (ots/PRNewswire) - Red Bull Global Rallycross (GRC) und MJP Racing (MJP) gaben heute ihre Partnerschaft zur Entwicklung der GRC Platinum-Klasse bekannt; sie werden für die Einführung im Jahr 2019 ein One-Design-Rallycross-Fahrzeug verwenden. Die Partnerschaft wird auch eine europäische GRC-Serie (GRC Europe) hervorbringen, welche die Serien in Nord- und Südamerika (Red Bull GRC Americas) ergänzen wird. In der Saison 2019 wird jede Serie zwischen 8 und 12 Events umfassen. Die Top-Finisher jeder Serie werden in einem finalen "GRC Champions Cup"-Event antreten.

Das neue Fahrzeug der Platinum-Klasse wird ein Rohrrahmen-Chassis, das leichter und wendiger als derzeitige Supercars ist, und einen Motor mit größerem Hubraum besitzen, der bei Top-Tier-Rallycross-Rennen noch nie dagewesene Leistung und Ausdauer verspricht. Durch die Standardisierung des Chassis und die Verwendung eines bedeutend langlebigeren Motors werden sowohl der ursprüngliche Kaufpreis als auch die laufenden Kosten wesentlich niedriger sein als heute. Die Serie steht Herstellern und Privatpersonen offen. Das Ergebnis wird ein harter Rennwettbewerb zu einem Bruchteil der derzeitigen Kosten für Teams und Sponsoren sein, der den Rallycross-Sport mehr Fahrern und einem breiteren Publikum nahebringen wird.

"Die Einführung der GRC Platinum-Klasse positioniert den Rallycross-Sport durch ein günstiges, aber leistungsstärkeres Fahrzeug des nächsten Levels für die Zukunft", so Colin Dyne, CEO von Red Bull GRC. "Unser Ziel ist eine weitere Öffnung der Wettbewerbslandschaft, damit der Zugang einfacher wird und mehr Fahrer und Teams teilnehmen und ihre Fahrkünste zeigen können. Außerdem wird das Hinzufügen des GRC Champions Cup die besten Fahrer beider Kontinente zusammenbringen, um den "König des Rallycross" zu krönen."

"Wir haben mit GRC einen starken Glauben an und eine große Leidenschaft für Rallycross gemein, was das Know-how zur Produktion ausgezeichneter Wagen und eines aufregenden Rennformats zusammenführt", so Max J. Pucher, CEO von MJP Racing. "Jedes Jahr sehen wir viele talentierte Fahrer und Teams, die einfach nicht die nötigen Sponsoren mit enormen Budgets finden, um auf Weltklasse-Niveau unter dem aktuellen Supercars-Reglement teilzunehmen. Die wachsende Rallycross-Fangemeinde möchte mehr solcher Rennen mit mehr Action und mehr von ihren Lieblingsfahrern. Wir freuen uns auf den Start des GRC Europe, um etablierte und kommende Stars zum GRC Champions Cup zu bringen."

Das erste Demo-Rennen der Wagen der Platinum-Klasse wird beim Saisonfinale des 2018 Red Bull GRC in Lydden Hill (Vereinigtes Königreich) am Wochenende des 27. und 28. Oktober stattfinden. In den nächsten Monaten werden Ankündigungen mit näheren Details sowohl zum Wagen der GRC Platinum-Klasse als auch zum Format veröffentlicht werden, und den GRC Champions Cup begleitend. Für weitere Informationen schreiben Sie bitte eine E-Mail an info @ redbullglobalrallycross.com.

Informationen zu Red Bull Global Rallycross

Red Bull Global Rallycross wurde gegründet, um die aufregendste Action im gesamten Motorsport zu bieten. Dabei werden die besten Eigenschaften von Rallye, Offroad und Circuit Racing in einer fanfreundlichen Umgebung vereint. Internationale Superstars kämpfen Rad-an-Rad durch Dreck, Kies und über den legendären 70-Fuß-Sprung der Serie. Weitere Informationen erhalten Sie unter

http://www.redbullglobalrallycross.com.

Informationen zu MJP Racing

MJP Racing nimmt seit 2015 am World Rallycross Championship teil und war 2017 mit Timo Scheider und Kevin Eriksson das erfolgreichste nicht von einem Hersteller unterstützte Team. In-House-Design und Produktion der Wagen der GRC Platinum-Serie wird in der neuen, 65.000 Quadratfuß großen Anlage von MJP Racing in Österreich erfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter http://mjp-racing.at.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/646588/Red_Bull_GRC_logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Sobel

asobel @ redbullglobalrallycross.com