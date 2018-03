Target kündigt Limited-Edition-Kollaboration mit Hunter an

Minneapolis (ots/PRNewswire) - Die Target Corporation (NYSE: TGT) gab heute ihre Limited-Edition-Kollaboration mit Hunter bekannt, einer britischen, im Jahre 1856 gegründeten Traditionsmarke, die für ihren legendären Original-Wellington-Stiefel sowie Oberbekleidung, Taschen und Accessoires bekannt ist. Die Kollektion umfasst mehr als 300 Artikel. Dies inkludiert Bekleidung und Accessoires für Damen, Herren, Kinder und Kleinkinder sowie Haus- und Gartenprodukte, von denen einige zum ersten Mal von Hunter produziert werden, wie etwa Liegestühle, Sonnenschirme und Kühler.

"Hunter ist seit langem für sein tadellos ästhetisches Design, seine reichhaltige Tradition und seinen verspielten Touch bekannt und ist gemäß unseren Umfragen eine Marke, die unsere Kunden kennen und lieben. Die Entscheidung, unsere beiden Marken zu kombinieren, lag also auf der Hand", erklärte Mark Tritton, Executive Vice President und Chief Merchandising Officer bei Target. "Von Anfang an bestand das Ziel unserer Zusammenarbeit mit Hunter darin, eine formschöne und erschwingliche Kollektion zu kreieren, die Lebensfreude, Optimismus und Abenteuerlust für die ganze Familie repräsentiert. Die farbenfrohen Teile dieser Produktlinie, die für jedes Wetter und für jedes Portemonnaie geeignet sind, konzentrieren sich auf das Leben in der freien Natur - bei Regen und bei Sonnenschein."

Die Target-Kollektion von Hunter ist ab Samstag, dem 14. April 2018, in ausgewählten Target-Geschäften sowie unter Target.com erhältlich. Die Kollektion spiegelt den Innovationsgeist beider Marken wider, sowie deren gemeinsamen Sinn für Lebensfreude und Optimismus und den Durst nach spannenden Erfahrungen. Die Artikel bewegen sich in einem Preisbereich von 5 bis 80 USD, wobei die meisten davon unter 30 USD liegen und dazu entworfen wurden, um Familien und Freunde dazu zu motivieren, gemeinsam die Natur zu genießen. Zum ersten Mal im Zuge einer Target-Partnerschaft erhalten REDcard-Inhaber bereits ab Samstag, dem 7. April 2018, die Option, frühzeitig Artikel in exklusiven Farben und ausgewählten Designs auf Target.com zu bestellen.

"Die Partnerschaft mit Target stellt eine einzigartige und sehr wichtige Gelegenheit dar, unsere Hunter-Geschichte zu erzählen und mit einem sehr breiten Publikum in den USA in Kontakt zu treten", sagte Alasdhair Willis, Creative Director bei Hunter. "Als Unternehmen teilen wir einen gemeinsamen Charakter und Markenwert. Dies umfasst vor allem unseren Fokus auf die ganze Familie und den Hauch von Lebensfreude, unseren Optimismus und unseren Sinn für das tägliche Abenteuer. Genau diese Themen werden auch im Rahmen dieser Partnerschaft zelebriert, genauso wie unsere Begeisterung, Festivals zu besuchen und in das Leben in der freien Natur einzutauchen."

Um die Kooperation zwischen Hunter und Target zum Leben zu erwecken und diese Partnerschaft zu feiern, veranstalten Target und Hunter ein Fest mit familienfreundlichen Aktivitäten und Musikeinlagen. Das Festival, das in der Gegend von Los Angeles für Ende März geplant ist, wird für die Öffentlichkeit zugänglich sein und Gästen erstmals die Gelegenheit bieten, Artikel aus der Kollektion zu kaufen. Target wird in den kommenden Wochen weitere Details zu diesem Festival sowie Ticketinformationen bekanntgeben.

Hunter (ursprünglich als "North British Rubber Company" bezeichnet) wurde im Jahr 1856 von einem amerikanischen Unternehmer in Schottland gegründet und hat sich mittlerweile zu einer fortschrittlichen britischen Traditionsmarke entwickelt, die für ihren legendären Original-Wellington-Stiefel bekannt ist. Im Jahr 2013 trat Alasdhair Willis dem Markenunternehmen als Creative Director bei und führte Hunter in eine neue Ära. Seit dem Beitritt von Willis hat sich die Marke von einem Einzelprodukt-Unternehmen, das beinahe ausschließlich für seine Stiefel bekannt war, in ein vielschichtiges Unternehmen entwickelt, das Allwetterkleidung über diverse Kategorien wie Konfektionskleidung, Schuhbekleidung und Accessoires hinweg anbietet. Die Produkte dieser Marke sind beliebt bei Besuchern von Festivals, und Hunter-Artikel sind heutzutage nicht nur auf britischen Veranstaltungsgeländen allgegenwärtig, sondern auch rund um den Globus zu finden.

Weitere Informationen zur Kooperation zwischen Hunter und Target finden Sie unter ABullseyeView.com. Wir laden Sie dazu ein, in den sozialen Medien unter #HunterxTarget an unseren Diskussionen teilzunehmen.

Die in Minneapolis ansässige Target Corporation (NYSE: TGT) bedient Kunden in 1.822 Geschäften sowie über die Website Target.com. Seit 1946 spendet Target 5 Prozent seiner Gewinne, was aktuell einem wöchentlichen Dollarbetrag in Millionenhöhe entspricht. Mehr Informationen finden Sie unter Target.com/Pressroom

hinter die Kulissen bei Target zu erhaschen, besuchen Sie Target.com/abullseyeview (http://www.target.com/abullseyeview) oder folgen Sie @TargetNews (https://twitter.com/targetnews) auf Twitter.

Hunter ist eine britische Traditionsmarke, die für ihren legendären Original-Stiefel bekannt ist. Gegründet in Schottland im Jahr 1856 blickt die Marke auf eine Geschichte zurück, die von Innovation und zukunftsweisendem Design geprägt ist. Die Marke baut auf diese beinahe 160 Jahre bestehende Tradition auf und entwirft Schuhe und Oberbekleidung, die vor Witterungseinflüssen schützen und für jedes Gelände geeignet sind. Hunter ist stolzer Inhaber zweier Titel als britischer Hoflieferant ("Royal Warrant") nach der Ernennung durch Ihre Majestät, die Königin von England, sowie die Königliche Hoheit, den Duke von Edinburgh.

