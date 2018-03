Karas: Großbritannien darf nach Brexit nicht Steueroase vor Europas Toren werden

Neuer Steuerausschuss soll Vorschläge für Brexit-Vertrag machen und sich mit Morden an slowakischen und maltesischen Journalisten befassen

Brüssel (OTS) - "Der neue Steuer-Sonderausschuss des EU-Parlaments muss sich auch mit den Auswirkungen des Brexit auf den Steuerwettbewerb in Europa befassen. Auch wird es Aufgabe des Ausschusses sein, einigen EU-Mitgliedstaaten genauer auf die Finger zu schauen. Steuerpolitik auf Kosten der Nachbarn und anderer Familienmitglieder gehört nicht ins 21. Jahrhundert", sagte heute der Europaabgeordnete Othmar Karas.

Heute setzt das Europäische Parlament einen Sonderausschuss ein, der Vorschläge in den Bereichen Finanzkriminalität, Steuerflucht und Steuervermeidung machen soll. Seit Februar 2015 hat das Parlament bereits ausführliche Untersuchungen zum sogenannten Lux-Leaks-Skandal und zu den Panama-Papers durchgeführt. Der neue Ausschuss wird diese Arbeit "konsequent fortsetzten", so Karas.

"Schon jetzt spielen die britischen Kanalinseln wie Guernsey und Jersey eine zweifelhafte Rolle in der europäischen Steuerlandschaft. Wir befürchten, dass Großbritannien nach dem Brexit versuchen wird, eine Steueroase unmittelbar vor den Toren Europas zu werden. Der neue Ausschuss wird Ergänzungen zum Brexit-Vertrag vorschlagen, wie das verhindert werden kann. Wir werden den Brexit-Verhandler Michel Barnier und den britischen Finanzminister Philip Hammond einladen, um dies zu diskutieren", sagte Karas.

Karas äußerte auch seine "wachsende Ungeduld" über die Praktiken einiger EU-Mitgliedstaaten. "Wir können nicht mehr vermeiden, auch einigen EU-Ländern wichtige Fragen zu stellen. Wenn Europa Steuerfairness auf internationaler Ebene vorantreiben will, müssen wir auch mit den schwarzen Schafen in den eigenen Reihen sprechen", betonte der Europapolitiker. Karas forderte auch mehr Transparenz bei der Erstellung der schwarzen EU-Listen der Steueroasen. "Solange wir nicht die Kriterien der Entscheidung des Rats kennen, mangelt es der Liste an Glaubwürdigkeit."

Karas kündigte auch an, dass der Mord am slowakischen Journalisten Jan Kuciak ein Thema im neuen Ausschuss werden wird. "Jan Kuciak hat genauso wie die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia über Finanzkriminalität und Steuerflucht berichtet. Wenn die bisherigen Berichte stimmen, zeigen die Morde, dass es Kräfte gibt, die bereit sind, bis zum Äußersten zu gehen, um ihre Finanzgeschäfte zu schützen. Wir werden den slowakischen und maltesischen Behörden dazu sicherlich Fragen stellen", erklärte Karas.

