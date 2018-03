Varex Imaging stellt auf dem European Congress of Radiology eine neue Power Chain-Lösung vor und zeigt Röntgenkomponenten

VREX) stellt auf dem vom 1. - 4. März 2018 im Austria Center, Wien, Österreich, stattfindenden, jährlichen European Congress of Radiology (ECR) seine neuesten Bildgebungskomponenten von Röntgenröhren, digitale Detektoren, Anschluss- und Steuergeräte sowie Softwarelösungen vor. Die Ausstellung von Varex auf Expo X2/Stand #12 umfasst eine Reihe von digitalen Detektoren, Röntgenröhren, Anschluss- und Steuerzubehör und Bildverarbeitungssoftware des Unternehmens.

"Auf dem diesjährigen ECR freuen wir uns, unseren Kunden eine komplette Wertschöpfungskette für die Bildverarbeitung anbieten zu können, die als Ziel die Verbesserung der Bildqualität, die Steigerung der Kosteneffizienz und die Erhöhung des Patientendurchsatzes hat", sagte Carl LaCasce, Vice President of Sales and Marketing von Varex Imaging.

Die von Varex vorgestellten Produkte sind:

Einführung der neuen Varex Power Chain-Lösung

Die neue Linie der Power Chain-Lösungen von Varex unterstützt Computertomografiesysteme (CT), um die Gesamtbetriebskosten zu verbessern, die Entwicklungszeiten zu verkürzen, die Lieferkette zu vereinfachen und ein höheres Maß an Systemintegration und -unterstützung zu bieten, von den frühen Phasen des Gantry-Entwurfs über die Produktfreigabe bis hin zur Produktion.

"Unsere CT-Kunden haben nun Zugang zu einer Produktplattform, die eine Auswahl verschiedener Komponenten mit Schnittstellen nach Industriestandards und die Möglichkeit bietet, die wichtigsten Leistungsmerkmale individuell anzupassen", fügte LaCasce hinzu. Dieses System umfasst CT-Röhre, Generator, Röhrensteuergerät, Wärmetauscher, Hochspannungsanschlüsse und Zubehörgeräte.

Digitale Detektoren

Varex bietet ein komplettes Sortiment an digitalen Detektoren für hohe Leistung und verschiedene klinische Modalitäten sowie für Anwendungen im Einstiegs- und hochwertigen Segment an, die auf CMOS (komplementäre Metall-Oxid-Halbleiter) und amorphem Silizium (a-Si) basieren:

Radiografie: Premium-Hochauflösung und hohe Leistung sowie verkabelte und drahtlose Produkte im Value-Segment; Hochgeschwindigkeits-R&F (Radiografie und Fluoroskopie)

Mammografie: kostengünstige, mittelgroße 2D- und High-End 3D-Detektoren

Fluoroskopie: eine vollständige Palette von Premium-CMOS und Value-a-Si für Lösungen im Bereich Chirurgie, CBCT und Herzanwendungen

Hochleistungs-Röntgenröhren

Varex Röntgenröhren verfügen über eine Reihe von Merkmalen, die den Kunden Leistungsvorteile für ihre Bildgebungssysteme bieten:

Anodenseitig geerdete CT-Röhren für hochleistungsfähige Mehrschicht-CT-Scanner

Doppelendige CT-Röhren für kostengünstige und Mehrschicht-CT-Anwendungen im Einstiegsbereich

Röntgenröhren für einen hohen Patientendurchsatz zur Unterstützung eines breiten Anwendungsspektrums

Mammografie-Röhren für hochwertige 3D- und Hochdurchsatz-Anwendungen und 2D-Bildgebung

CT-Ersatzröhren für Ein-, Zwei- und Mehrschicht-CT-Scanner der wichtigsten Röntgenhersteller

Anschließen und Steuern

Auf dem ECR wird eine vollständige Palette manueller und automatischer Kollimatoren für stationäre und mobile Systeme vorgestellt. Darüber hinaus bietet Varex verschiedene ergänzende Komponenten an, darunter eine Vielzahl von Hochspannungsverbindungen, automatische Belichtungssteuerungen (AECs) und ein Smart Comfort Paddle für die Mammografie.

Softwarelösungen

Ein breit gefächertes Angebot an digitalen Lösungen mit Bildaufnahmesystemen, Lungenscreening-Funktionen und einer Online-Ressource.

Digitale Bilderfassungssysteme

Nexus DR ist ein fortschrittliches digitales Bilderfassungssystem zur Automatisierung des Patienten-Workflows. Es handelt sich um eine kosteneffektive Lösung mit fortschrittlichen Bildverarbeitungsalgorithmen für optimale Bildqualität. Nexus DR wurde entwickelt, um schnelle und genaue diagnostische Bilder mit minimalem Benutzereingriff zu liefern, und es ist eine effiziente Lösung für die digitale Radiografie. Darüber hinaus ist Nexus DRF ein leistungsstarkes digitales Mehrzweckbildgebungssystem, das RF- und DR-Funktionen auf einer einzigen Bildgebungsplattform mit digitalen Varex Detektoren kombiniert.

Lungenscreening- und Lungen-CAD-Lösungen

VeolityTM Lung Screening ist eine diagnostische Leseplattform für CT-basierte Lungenscreening-Umgebungen mit hohem Durchsatz - dieses System bietet klinische und Workflow-Innovationen zur Verbesserung des Leseworkflows, der Bildqualität und der diagnostischen Genauigkeit. Das Softwarepaket beinhaltet CAD, automatische Segmentierung, Integration von Vorbefunden und optimierte Arbeitsabläufe.

On-Line Academy

Die Lösungen und Plattformen der MeVis Online Academy sind webbasierte, installationsfreie, interaktive Online-Schulungen für alle Bildgebungsanwendungen und schließen Optionen zum Austausch von Bilddaten für weitere Beratungen ein.

Informationen zu Varex Imaging

Varex Imaging Corporation ist ein führender Innovator, Designer und Hersteller von Röntgenbildgebungskomponenten, zu denen Röhren, digitale Flachbilddetektoren und andere Bildverarbeitungslösungen gehören, die Schlüsselkomponenten von Röntgenbildgebungssystemen sind. Varex hat eine über 65-jährige Geschichte bei erfolgreicher Innovation und seine Komponenten werden in der medizinischen Bildgebung sowie in industriellen und sicherheitsrelevanten Bildgebungsanwendungen eingesetzt. OEM-Hersteller von Röntgenbildgebungssystemen verwenden weltweit zur Erkennung, Diagnose und zum Schutz die Röntgenquellen, digitalen Detektoren, Verbindungsgeräte und Bildbearbeitungssoftware des Unternehmens als Komponenten in ihren Systemen. Varex beschäftigt in Produktionsstätten und Servicecentern in Nordamerika, Europa und Asien rund 1.900 Mitarbeitende. Weitere Informationen über Varex finden Sie unter vareximaging.com.

