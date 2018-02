Wölbitsch/Korosec: Wiener Grüne müssen U-Kommission zum KH Nord zustimmen

Fertiger Antrag zur Einsetzung liegt am Tisch – Zeitplan wäre klar – Erste Zeugenliste bereits präsentiert

Wien (OTS) - „Angesichts der Aussagen von Stadträtin Vassilakou gehen wir davon aus, dass die Grünen einer Untersuchungskommission zum Krankenhaus Nord zustimmen. Denn nur eine Untersuchungskommission kann für tatsächliche und echte Aufklärung sorgen“, so Stadtrat Markus Wölbitsch und Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec zu einem heutigen Kurier-Interview der Stadträtin. „Ein fertiger Antrag zur Einsetzung liegt am Tisch, auch der Zeitplan zur Einsetzung wäre klar. Wir haben zudem eine erste Zeugenliste präsentiert. Die ÖVP Wien ist also mehr als bereit. Nun dürfen die anderen Parteien die echte Aufklärung nicht länger blockieren“, so Wölbitsch und Korosec.

Auch um derartige Bauskandale in Zukunft zu verhindern, brauche es die U-Kommission. „Sie liefert die Grundlagen dafür, um das höchst unprofessionelle Baumanagement dieser Stadt neu aufzusetzen und zu professionalisieren“, betont Wölbitsch. „Wenn die Grünen tatsächlich an der Aufklärung der rot-grünen Verantwortung am Bauskandal interessiert sind, ist ihre Zustimmung zur Untersuchungskommission der Gradmesser dafür.“

