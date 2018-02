Nationalrat – Vogl kritisiert Missachtung des Parlaments durch Finanzminister

Wien (OTS/SK) - Dass Finanzminister Löger im letzten Budgetausschuss durch Abwesenheit glänzte und stattdessen eine Veranstaltung von Raiffeisen besuchte, stößt bei SPÖ-Abgeordnetem Markus Vogl auf Kritik. Dabei wäre mit den Sozialversicherungs-Erleichterungen für Bauern einiges zu diskutieren gewesen; etwa dass das Nichthandeln des früheren Finanzministers Schelling „die SteuerzahlerInnen jetzt 40 Mio. Euro kostet“, so Vogl. Gleichzeitig würden so wichtige Vorhaben wie das Erwachsenenschutzgesetz finanziell in Frage gestellt. Die Argumentation von ÖVP und FPÖ sind für Vogl dürftig: „Offenbar haben die blauen Rauchschwaden der Tabakdiskussion der FPÖ die Sicht genommen“. **** (Schluss) sc/ah/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493