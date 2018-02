Nationalrat - Krainer: "Regierung spart nicht im System, sondern direkt bei den Menschen"

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer hat im Nationalrat mit der Budgetpolitik der Regierung abgerechnet. Von den Ankündigungen -Verwaltung effizienter machen, im System sparen, Österreich gerechter und besser machen - bleibe nichts übrig. Was sich derzeit beim Budget abzeichnet, ergibt ein ganz anderes Bild, sagte Krainer. Die "Politkommissare" in allen Ministerien machen die Verwaltung nicht effizienter, sondern ausschließlich teurer. Gespart werde gerade nicht "im System", sondern "direkt bei den Menschen, denen es alles andere als gut geht, über 50-Jährige, Lehrlinge, Kriegsflüchtlinge", so Krainer. ****

Wie gestern bekannt wurde, will die Regierung bei der Arbeitsmarktförderung 600 Millionen Euro streichen. Unmittelbar betroffen sind davon die Langzeitarbeitssuchenden über 50, die zugesicherten 20.0000 geförderten Arbeitsplätze werden ersatzlos gestrichen. Krainer an die Adresse der Regierungsparteien: "Sie streichen denen das Geld, denen es ohnehin nicht gut geht. Wenn Sie glauben, dass Österreich so besser und gerechter wird, dann irren Sie sich. Sie machen Österreich schlechter und ungerechter." (Schluss) mr/wf/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493