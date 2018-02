CleanEquity® Monaco 2018 - Unternehmen & Kooperationen

London (ots/PRNewswire) - Die CleanEquity® Monaco am 8. & 9. März präsentiert eine neue Aufstellung erstklassiger, nachhaltiger Technologieunternehmen. Jedes Unternehmen hat die Möglichkeit, sich namhaften Finanzinvestoren, strategischen Investoren, unabhängigen und Familienaktionären, etablierten Industrievertretern, politischen Entscheidungsträgern, Endanwendern und den Medien vorzustellen.

Dieses Jahr gehen wir genauer auf Übergangsstrategien im Energiebereich und den Effekt ein, den die jüngsten Entwicklungen in der "neuen Kernenergie" nach Meinung der Experten haben könnten. Wir diskutieren auch über Industry 4.0, die 4. industrielle Revolution, und ihre Bedeutung für die Nachhaltigkeit.

Innovator Capitals CleanEquity-Einheit überprüfte mehr als 600 Unternehmen, von denen bis zu 30 für das Event 2018 ausgewählt werden. Die Teilnahme der folgenden Unternehmen ist bestätigt:

AgriProtein (https://agriprotein.com/) ZA Aqaix US ASI Solutions (http://www.asisolutions.co.uk/en/) UK Aurelia Turbines (https://aureliaturbines.com/) FI BBOXX (http://www.bboxx.co.uk/) UK BOCO Technology (http://www.bocotechnology.com/) CA ECOR® Global (https://ecorglobal.com/) US Exergyn® (https://www.exergyn.com/) IE Greyrock (http://www.greyrock.com/) US Inocucor Technologies (https://www.inocucor.com/) CA Invenia (https://www.invenia.ca/) UK Li-Cycle(TM) (https://www.li-cycle.com/) CA Lightbridge (https://ltbridge.com/) US MagneGas (http://magnegas.com/) US Perma-Fix (http://www.perma-fix.com/) US Plant Response (http://plantresponse.com/) ES Recircle (http://www.recirclerubber.com/) UK REDAVIA (https://www.redaviasolar.com/) DE SAMAD Aerospace (http://www.samadaerospace.com/) UK Scoot Networks (https://scoot.co/) US Sheetak (http://www.sheetak.com/) US Silicon Fuel (http://www.siliconfuel.com/) UK Superdielectrics (http://www.supercapacitormaterials.com/) UK Terra Modena (http://www.terramodena.eu/) IT

Innovator Capital freut sich, die weitere Unterstützung von Hobbs & Towne bekanntzugeben. Steve Kyryk, Senior Partner, erklärte:

"Unsere Firma arbeitet seit mehr als 20 Jahren mit globalen Investoren und ihren Portfolio-Unternehmen zusammen, um der nachhaltigen Wirtschaftsvereinigung innovative Talentlösungen und Beratungsleistungen bereitzustellen. Mit unserem umfassenden Netzwerk aus Vordenkern sowie unseren eigenen Forschungs- und Rekrutierungsprozessen erbringen wir Resultate für eine Reihe von außergewöhnlichen VC, PE, Family Office und von Aktionären unterstützten Konzernorganisationen.

Hobbs & Towne freut sich, die CleanEquity Monaco 2018 zu unterstützen und sich an den wichtigen Bemühungen der Investoren und Unternehmer zu beteiligen, nachhaltige Energien und umweltverträgliche Unternehmen zu unterstützen und zu vermarkten. Wir freuen uns, wieder als Sponsoren dieses prestigeträchtigen Events tätig zu sein und mit globalen Marktführern auf dem Cleantech-Sektor zu interagieren."

Wir freuen uns auch, eine neue Zusammenarbeit mit der Shell Foundation bekanntzugeben, einer gemeinnützigen Organisation aus Großbritannien, die Vorreiter-Unternehmen unterstützt, um Gemeinschaften mit geringem Einkommen in Afrika und Asien den Zugang zu Energie und Transport zu ermöglichen.

"In Zusammenarbeit mit der CleanEquity Monaco 2018 ist es unser Ziel, das Potenzial von Unternehmen hervorzuheben, einen bedarfsgerechten sozialen, umweltverträglichen und finanziellen Ertrag in aufstrebenden Märkten zu erreichen." Wir arbeiten mit einem interessanten Portfolio aus Technologie- und Geschäftsinnovatoren, die Millionen Menschen grundlegende Services bereitstellen. Wir hoffen, aufzeigen zu können, dass unmittelbare Möglichkeiten für private Investoren bestehen, um diese Art von Unternehmen bedarfsgerecht zu unterstützen, während die eigenen Investitionsziele erreicht werden."

Für weitere Informationen über die CleanEquity® Monaco 2018 wenden Sie sich an unseren Ansprechpartner oder besuchen Sie die Konferenz-Website: www.cleanequitymonaco.com.

