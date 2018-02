SweeGen ernennt Chuck Davis zum Präsidenten

Rancho Santa Margarita, Kalifornien (ots/PRNewswire) - SweeGen, Inc., ein Anbieter von naturbasierten Stevia-Süßstoffen, gab heute bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens den ehemaligen Executive Vice President für F&E, Qualität und Innovationen bei "The Kraft Heinz Company", Charles (Chuck) W. Davis, als SweeGens neuen Präsidenten mit Wirkung zum 1. März 2018 ernannt hat.

"SweeGen agiert äußerst flexibel, um auf die Nachfrage der Verbraucher nach natürlichen, kalorienfreien, Gentechnik-freien Süßstoffen zu reagieren", sagte Steven Chen, CEO von SweeGen. "Wir sind davon überzeugt, dass Chuck der richtige Präsident für das rasante Wachstum von SweeGen ist, denn er verfügt über internationale Erfahrung in vielen Kategorien der Nahrungsmittel- und Getränkebranche. Er ist eine Führungspersönlichkeit mit exzellenter Erfolgsbilanz bei der Erreichung von Ergebnissen, die an Verbrauchertrends ausgerichtet sind."

Bevor er sich SweeGen anschloss war Chuck Davis als Berater für verschiedene Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen sowie private Beteiligungsfonds tätig, im Anschluss an eine 35-jährige Karriere bei Kraft Heinz mit bedeutender Führungsverantwortung für Forschung und Entwicklung, Innovationen und Qualität in ganz Nordamerika und Europa.

"SweeGen hat eine herausragende Produktpipeline mit innovativen Stevia-Süßstoffen nicht nur entwickelt, sondern auch vermarktet. Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, diese Position bei SweeGen anzutreten", sagte Chuck Davis. "Konsumenten auf der ganzen Welt wollen ihren Zuckerkonsum reduzieren. Die Herausforderung bei der Produktentwicklung besteht darin, den Zuckergehalt zu verringern aber gleichzeitig großartige Geschmacksprofile zu ermöglichen. Dafür bietet SweeGen mit seinen innovativen, kalorienfreien, Gentechnik-freien Stevia-Süßstoffen die richtigen Lösungen an."

Über SweeGen

SweeGen (OTC: SWEE) widmet sich der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von kalorienfreien Süßstoffen für die Nahrungsmittel-, Getränke-, und Geschmacksstoffbranchen. Die solide Produktpipeline von SweeGen, das Portfolio an geistigem Eigentum, die garantierten Fertigungskapazitäten sowie F&E bilden die Basis des Unternehmens für Innovation und die Bereitstellung von hochwertigen Süßstoffen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Kontaktaufnahme mit info @ sweegen.com oder bei einem Besuch der Website von SweeGen über www.sweegen.com.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem Aussagen im Hinblick auf die zukünftigen Aussichten und Ergebnisse von SweeGen, Inc. sowie weitere Aussagen, die auf den derzeitigen Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen der Geschäftsführung basieren. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, sie sind keinerlei Zusicherungen und sind ihrem Wesen nach verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Darstellungen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören u. a. und ohne Einschränkung diejenigen, die regelmäßig in den bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens erörtert werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit und SweeGen, Inc. lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Pressemitteilung darzustellen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse wiederzugeben.

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/646569/Chuck_Davis_SweeGen.jpg

Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/646602/Sweegen_Logo_Final_OT.jpg