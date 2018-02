Kärnten-Wahl: Landeshauptmann absolviert im Wahlkampffinale „Kaiser-Marathon“

SPÖ-Landespartei-Vorsitzender Peter Kaiser besucht bis 3. März 42 Stationen in ganz Kärnten, wird dabei 1.000 Kilometer zurücklegen und 5.000 Gespräche führen.

Klagenfurt (OTS) - Statt einer großen Schlussveranstaltung wird Landeshauptmann Peter Kaiser wie schon im Jahr 2013 wieder einen Wahlmarathon absolvieren. Symbolisch angelehnt an die 42 Kilometer eines Marathons wird Kaiser im Rahmen des „Kaiser-Marathons“ 42 Stationen kärntenweit besuchen. Landeshauptmann Kaiser startet heute, Dienstag, um 15 Uhr, mit einem Betriebsrundgang in St. Paul, das Finish findet am Samstag, 3. März, mit einem Fackellauf von der SPÖ-Landesorganisation zum Landtag, über die Landesregierung und wieder zurück, statt.

„Bisher haben unsere engagierten Mitglieder bereits rund 130.000 Hausbesuche in ganz Kärnten absolviert, wir haben wiederum auf teure Plakate verzichtet und die Menschen persönlich über unsere Pläne für die nächste Legislaturperiode informiert“, resümiert Kaiser, der Kärnten zum kinderfreundlichsten Land Europas, zum Land der klügsten Köpfe, zum Land mit der höchsten Lebensqualität und der besten Gesundheitsversorgung und zu einem Land, in dem man gute Arbeit findet und in dem man alt werden und dabei jung bleiben kann, machen möchte.

„Wie haben stets gesagt, dass wir einen fairen, kreativen Wahlkampf führen wollen, der auch Spaß macht. Das haben wir mit Schneemännern, Mitmach-Plakaten und der längsten Leistungsbilanz, die Kärnten je gesehen hat, auch genauso erfüllt. Der Kaiser-Marathon ist nun der krönende Abschluss unserer Aktivitäten im Vorfeld der Landtagswahl 2018“, schließt Wahlkampfleiter und Landesgeschäftsführer Daniel Fellner.

Einzeltermine des „Kaiser-Marathons“ werden in der SPÖ-App angekündigt. Die App steht im App-Store zum Download bereit, Suchbegriff: SPÖ Kärnten.

