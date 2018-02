Neues Volksblatt: "Zahlenspiele" von Markus EBERT

Ausgabe vom 27. Februar 2018

Linz (OTS) - Auch wenn ein Vergleich von Nationalrats- und Landtagswahl nur bedingte Aussagekraft hat, so lässt sich eines — auch nach der Analyse der Tirol-Wahl — doch feststellen: Die Wählerschaft ist äußerst mobil. Die Tiroler Grünen etwa kamen bei der Landtagswahl auf fast doppelt so viele Stimmen wie bei der Nationalratswahl im Herbst (damals 18.367, jetzt 34.168), während ÖVP, SPÖ und FPÖ stimmenmäßig mehr oder weniger hinter der NR-Wahl blieben. Wobei schon auffällt, dass die Blauen bei der Landtagswahl mit 49.727 Stimmen nicht einmal die Hälfte des NR-Potenzials ausschöpfen konnten. Fast vier Prozent der blauen Wähler vom 15. Oktober sind bei der Landtagswahl zur ÖVP abgewandert, eine umgekehrte Wanderbewegung fand indes kaum statt. Dass schon bei der Niederösterreich-Wahl der Abgang von Nationalrats-FPÖ-Wählern zur ÖVP die größte Bewegung zwischen Parteien war, könnte für die türkis-blaue Bundeskoalition durchaus Konfliktpotenzial bergen. Wie unterschiedlich Wahlmotive sein können, zeigt sich an einem anderen Beispiel: Laut Wahlforschern sind nämlich zwischen 31.000 und 36.000 FPÖ-Wähler der Nationalratswahl diesmal überhaupt nicht zu den Urnen gegangen.

Der Blick auf die Zahlen lässt jedenfalls auch für Kärnten einen spannenden Urnengang erwarten: Dort war am 15. Oktober die FPÖ mit 31,8 Prozent stärkste Partei. Da liegt die Latte am Sonntag sehr hoch.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at