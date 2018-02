Überraschungsparty: FELIX feiert 25 Jahre

Staunende Passanten, miauende Partygäste und Tierfutternäpfe für den guten Zweck. FELIX feiert Geburtstag!

Wien (OTS) - (Wien, 26.02.2018) Die Katzenfuttermarke FELIX feierte gemeinsam mit zahlreichen Gratulanten 25-jähriges Jubiläums und lud zur fulminanten Überraschungsgeburtstagsparty mit musikalischen Schmankerln und lustigen Partyspielen. Nachdem die Band 77 Sunset Strip das Fest mit einem Flashmob eröffnete, traten die prominenten Katzenbesitzer Kathrin Menzinger, Sasa Schwarzjirg, Vadim Garbuzov und Willi Gabalier, sowie die Blogger Bettina Krenka und Melanie Kosbow, in Partyspielen, moderiert von Maggie Entenfellner, als Teams gegeneinander an. Mit Miauen, Wissen und Geschicklichkeit konnten insgesamt 2.500 mit FELIX gefüllte Tierfutternäpfe erspielt werden, die zur Feier des Tages an das Katzenhaus gespendet wurden. Für alle Katzenfans hat sich FELIX zudem ein ganz besonderes Geburtstags-Goodie überlegt: Beim Kauf von FELIX Produkten kann man sich ab 01. März unter www.purina.at/katze/felix ebenfalls tolle Dankeschön-Geschenke holen.

Pressevideo (exklusiv zur redaktionellen Verwendung bereitgestellt)

Link Version Beitrag: https://youtu.be/wW2bOKhlkzg

Ein Flashmob, drei Partyspiele und viele Tierfutternäpfe

Da staunten Passanten nicht schlecht, als sie plötzlich von prominenten Gratulanten, die wie aus dem Nichts zu den Klängen der Band 77 Sunset Strip überraschend eine heiße Sohle aufs Parkett legten, animiert wurden mitzutanzen und sich der Geburtstagsriege anzuschließen. ORF Tier- und Naturschutzexpertin Maggie Entenfellner führte als Showmaster durch die anschließenden Partyspiele. Tanzweltmeisterin Kathrin Menzinger, Moderatorin Sasa Schwarzjirg, Tanzweltmeister Vadim Garbuzov, Sänger Willi Gabalier, Bloggerin Bettina Krenka und Melanie Kosbow stellten mit dem längsten Miau, kniffligen Quizfragen und einem Geschicklichkeitslauf ihr Talent für Akustik, Wissen und Geschicklichkeit unter Beweis. Insgesamt konnten die prominenten Katzenbesitzer 2.500 mit FELIX gefüllte Tierfutternäpfe erspielen, die zur Feier des Tages an das Katzenhaus gespendet wurden. FELIX Brand Managerin Katharina Steiner freute sich über die gelungene Überraschungsparty: „Kaum zu glauben, unser Lieblingsschlawiner feiert seinen 25. Geburtstag. Ein riesen Dankeschön an alle, die heute gemeinsam mit uns feiern und FELIX zu einer der beliebtesten Katzenfuttermarken in Österreich gemacht haben.“

FELIX Entdeckerwochen auf Tour

Ab 01. März haben alle Katzenfans die Möglichkeit sich im Rahmen der aktuellen FELIX Tour, oder online unter www.purina.at/katze/felix ganz besonderes Geburtstags-Goodies zu sichern. Jeder kann seine Kassenbons hochladen und diese, je nach Einkaufswert, gegen Snackdosen, Futternäpfe oder Kratzbäume eintauschen. Und wenn die Produkte nicht geschmeckt haben, erstattet FELIX mittels Cashback den Kaufpreis sogar zurück.

Tourstationen:

26.02./ 03.03. – Donauzentrum, 1220 Wien

08.03./ 09.03./ 10.03. - Millennium City (Merkur), 1200 Wien

15.03./ 16.03./ 17.03. - Wien Mitte The Mall, 1030 Wien

22.03./ 23.03./ 24.03. - Stadion Center (Merkur), 1020 Wien

30.03./ 31.03. – Auhof Center (Merkur), 1140 Wien

06.04./ 07.04. - Etrichstraße 34, 1100 Wien

Weiteres Fotomaterial steht unter folgendem zum Download bereit.

Fotocredit: Purina PetCare Austria/ Philipp Lipiarski

Link https://www.dropbox.com/sh/w7tc1hop6mhw4us/AACJhbTOVKLS9FvzvVrGtCq9a?dl=0



