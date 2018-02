FP-Guggenbichler: Auch heuer wieder kein pfotenfreundliches Streusalz

Aggressives Streusalz auf Rad- und Gehwegen verursacht Verätzungen bei Hunden

Wien (OTS) - "Auch heuer beweist die rot-grüne Stadtregierung erneut kein Herz für Tiere und verzichtet – wie jedes Jahr – auch diesen Winter auf den Einsatz hundefreundlicher Streumittel“, beklagt der Tierschutzsprecher der FPÖ-Wien, LAbg. Udo Guggenbichler. Denn wieder leiden die Haustiere und ihre Besitzer unter dem Einsatz von nicht tier-, umwelt- und pflanzenfreundlichen Streumitteln im großen Stil. Dass bei der aktuellen Kältewelle gestreut werden müsse, stehe außer Frage – allerdings bittet die FPÖ-Wien seit Jahren um den Einsatz tierschonenderer Streumittel. „Das schützt die empfindlichen Tierpfoten und durch giftige Salze kontaminiertes Erdreich gehört der Geschichte an. Das wäre ein echter Umweltgedanke“, so Guggenbichler abschließend an Stadträtin Ulrike Sima appellierend. (Schluss) huf

