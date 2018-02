DONAU Brokerline Wien - Bianca Reindl neue Koordinatorin

„Die DONAU hat sich das strategische Ziel gesetzt, als kundenorientiertester Versicherer wahrgenommen zu werden. Für die DONAU Brokerline stehen die Vertriebspartner als unsere Kunden an erster Stelle. Die professionelle Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit unseren Geschäftspartnern zählt zu unseren wichtigsten Anliegen. Mit der spürbaren Steigerung unserer Servicequalität und dem Ausbau der persönlichen Beziehung unserer Ansprechpartner vor Ort werden wird das Vertrauen unserer Geschäftspartner in die DONAU weiter stärken“, definiert Bianca Reindl ihren persönlichen Anspruch. Bianca Reindl, DONAU Brokerline Wien

Wien (OTS) - Bianca Reindl, seit Mai 2017 regionale Vertriebsmanagerin der DONAU Versicherung, hat die Aufgabe der Koordinatorin der DONAU Brokerline Wien übernommen. Sie zeichnet damit für 15 Mitarbeiter verantwortlich, die gemeinsam die Vertriebspartner der DONAU in Wien umfassend betreuen. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt im Bereich der Gewerbe- und Wohnhausgesamtversicherung.

„Bianca Reindl hat uns mit ihrem Konzept der Nähe zum Vertriebspartner überzeugen können. Mit ihr haben wir eine junge, äußerst kompetente und erfolgsorientierte Führungskraft in einer Top-Position an das Unternehmen binden können. Gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern werden wir den Erfolg der DONAU Brokerline in Wien weiter ausbauen“, zeigt sich Landesdirektor Thomas Fischill überzeugt.

„Die DONAU hat sich das strategische Ziel gesetzt, als kundenorientiertester Versicherer wahrgenommen zu werden. Für die DONAU Brokerline stehen die Vertriebspartner als unsere Kunden an erster Stelle. Die professionelle Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit unseren Geschäftspartnern zählt zu unseren wichtigsten Anliegen. Mit der spürbaren Steigerung unserer Servicequalität und dem Ausbau der persönlichen Beziehung unserer Ansprechpartner vor Ort werden wird das Vertrauen unserer Geschäftspartner in die DONAU weiter stärken“, definiert Bianca Reindl ihren persönlichen Anspruch.

Das bewusste Investment der DONAU in die Kompetenz vor Ort speziell im Pricing und Underwriting in der Gewerbeversicherung wird diesen Anspruch wesentlich unterstützen.

Zur Person

Bianca Reindl startete ihre Laufbahn in der Versicherungswirtschaft nach der Matura am Theresianum in Wien im Jahr 2008. Nach ihrer Tätigkeit als geprüfte Vermögensberaterin bei einem Makler hatte sie verschiedene Vertriebspositionen bei einer Versicherung inne. Vor ihrem Einstieg bei der DONAU im März 2017 war sie mehr als drei Jahre lang sehr erfolgreich in der Makler- und Agenturbetreuung aktiv.

Rückfragen & Kontakt:

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group



Alexander Jedlicka

43 (0) 50 330 - 73014

a.jedlicka @ donauversicherung.at



Gabriele H. Schüttbacher

43 (0) 50 330 - 72039

g.schuettbacher @ donauversicherung.at



www.donauversicherung.at