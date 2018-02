Tirol-Wahl: Kern und Lercher gratulieren Spitzenkandidatin Blanik und Team zu „hervorragendem Ergebnis“

FPÖ erneut auf Platz drei verwiesen – Aufwärtstrend der Sozialdemokratie setzt sich fort

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Parteivorsitzender Christian Kern und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher gratulieren der SPÖ Tirol zum „großen Erfolg“ bei den Landtagswahlen. Laut vorläufigem Endergebnis konnte die SPÖ Tirol 3,5 Prozent und damit ein Mandat dazugewinnen. „Das ist ein hervorragendes Ergebnis für Elisabeth Blanik und ihr Team. Nach dem Stimmenzuwachs in Niederösterreich ist das erneut ein deutliches Plus für die SPÖ. Der Aufwärtstrend der Sozialdemokratie setzt sich fort“, so Kern und Lercher. Blanik habe es geschafft, die SPÖ in Tirol in kurzer Zeit neu aufzustellen und einen „engagierten und lebendigen Wahlkampf mit klarer sozialdemokratischer Handschrift“ zu führen, stellt Kern fest. „Damit ist es gelungen, die FPÖ zum dritten Mal in Folge auf Platz drei zu verweisen – ein Zeichen dafür, wie stark die Sozialdemokratie in ganz Österreich ist. Wir habe heute gemeinsam gewonnen“, unterstreicht Kern. ****

„Tirol ist traditionell kein einfaches Pflaster für die SPÖ. Heute haben wir hier den stärksten Stimmenzuwachs seit 15 Jahren erlebt“, freut sich Lercher. „Elisabeth Blanik ist mit ihrer erfrischenden und konstruktiven Oppositionsarbeit erfolgreich gewesen. Mit ihrem Konzept ‚Politik für alle‘ zu machen, hat sie viele Menschen überzeugt.“ Themen wie soziale Gerechtigkeit und leistbares Wohnen seien in Zeiten von schwarz-blauem Sozialabbau und Lobby-Politik für die Immobilienwirtschaft hochaktuell, so Lercher. „Tirol und Niederösterreich zeigen, dass wir in der Lage sind, bei Wahlen wieder erfolgreich zu sein. Unsere Arbeit findet immer mehr Zuspruch bei den Wählerinnen und Wählern.“

Kern und Lercher gratulieren ÖVP-Landeshauptmann Platter zu seinem Wahlerfolg. Der Ball liege jetzt beim Landeshauptmann, der SPÖ ein Gesprächsangebot zu machen. Wesentlich bei einer möglichen Koalition sei eine deutliche sozialdemokratische Handschrift, so Kern, der hierfür in Tirol „viele Anknüpfungspunkte“ sieht. (Schluss) sc



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum