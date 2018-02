Schwerer Raub in Schnell-Restaurant

Wien (OTS) - Am 24.02.2018 betraten gegen 16:10 Uhr zwei Männer ein Schnell-Restaurant in der Meidlinger Hauptstraße (12. Bezirk) und konsumierten etwas. Danach – so eine Zeugenangabe -

kamen sie zur Theke und zogen jeder eine Pistole aus der Jacke. Sie bedrohten den Angestellten (27), nahmen Bargeld aus der Kassa und flüchteten. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Tätern blieben erfolglos. Das Landeskriminalamt ermittelt.

