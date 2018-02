Verkehrsunfall auf A23

Wien (OTS) - Am 24.02.2018 kam es gegen 13:45 Uhr auf der A23 in Fahrtrichtung Norden zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein LKW und ein PKW prallten nach einem missglückten Fahrstreifenwechsel seitlich aneinander, woraufhin der PKW gegen eine Betonwand und in Folge zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der Autolenker (63) und seine Beifahrerin (59) erlitten leichte Verletzungen. Auf der Autobahn kam es zu Verzögerungen.

