Unbekannte Täter verüben bewaffneten Raubüberfall

Wien (OTS) - Am 24.02.2018 betraten gegen 22:50 Uhr zwei maskierte und mit einer Pistole bewaffnete Männer eine Tankstelle in der Simmeringer Hauptstraße (11. Bezirk). Sie forderten von den beiden anwesenden Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Eine Angestellte (53) wurde von einem Täter zu Boden gestoßen und hierbei leicht verletzt. Die Täter erbeuteten im Anschluss Bargeld in derzeit unbekannter Höhe und ergriffen die Flucht. Eine Sofortfahndung durch die alarmierten Polizeikräfte verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen aufgenommen.

