Streit zwischen zwei Männern endet mit Messerstich

Wien (OTS) - Am 25.02.2018 gerieten gegen 03:45 Uhr zwei Männer (33, 35) in einem U-Bahn-Lokal (9. Bezirk) in einen Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung versetzte der 35-Jährige dem 33-Jährigen einen Messerstich in den Bauch und ergriff danach die Flucht. Das Opfer rannte dem Angreifer hinterher, beide wurden von der Polizei auf der Alser Straße angehalten. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und befindet sich in Haft. Die Stichwunde des Opfers wurde von den unterstützenden WEGA-Beamten (WEGA-Medic) erstversorgt, der Mann im Anschluss mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Über den Hintergrund der Auseinandersetzung ist derzeit noch nichts bekannt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at