„Demokratie erleben“ im Hort Josefstädter Straße

Im „Kinderparlament“ werden Ideen eingebracht und umgesetzt

Wien (OTS) - Im städtischen Hort im 8. Bezirk in der Josefstädter Straße wird Demokratie aktiv gelebt und ausprobiert: Die Kinder im Hort sind GestalterInnen ihrer unmittelbaren Umgebung und können auch ihre eigenen Vorstellungen einbringen. Einmal im Monat finden Sitzungen des „Kinderparlaments“ im Hort statt, zweimal im Jahr sind die Hortkinder in die Bezirksvorstehung zum Kinderparlament eingeladen. Beispielsweise konnte auf Anregung der Kinder die Verkehrssicherheit vor dem Hort erhöht werden. Durch die jahrelange Hartnäckigkeit wurde beim Fußgängerübergang eine Ampel installiert.

Ein weiterer Wunsch der Hortkinder war es, Klebefolie mit dem „kleinen 1x1“ am Stiegenaufgang anzubringen. In einer gemeinsamen Sitzung der sieben Hortgruppen wurde die weitere Vorgehensweise abgestimmt. Die Kinder beschlossen, sich an Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky zu wenden – und der Wunsch der Kinder wurde prompt erfüllt! Bei einem Besuch konnte sich der Stadtrat nun selbst ein Bild davon machen und gemeinsam mit den Kindern den neu gestalteten Stiegenaufgang „eröffnen“.

„Wir wollen Kinder auf das spätere Leben gut vorbereiten und ihnen aufzeigen, dass sie das Recht haben, ihre Wünsche zu äußern und das Leben aktiv mitzugestalten! Das ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Kinderrechte“, ist Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky überzeugt.

Auch für Abteilungsleiterin der MA 10 – Wiener Kindergärten, Daniela Cochlár ist es besonders wichtig, „dass Kinder aktiv an gesellschaftlichen Prozessen teilhaben können. Es freut mich besonders, dass wir es in so kurzer Zeit geschafft haben, das Anliegen der Kinder zu verwirklichen“.

