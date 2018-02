Defence IQ kündigt an: Land ISR & C2 Battle Management 2018

London (ots/PRNewswire) - Defence IQ hat jüngst sein renommiertes ISR-Portfolio erweitert und freut sich, seine Konferenz "Land ISR & C2 Battle Management" anzukündigen, die im Mai 2018 in London stattfindet. Defence IQ, marktführender Konferenzveranstalter im Bereich ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, dt. Nachrichtengewinnung, Überwachung, Aufklärung) zur See und in der Luft, ist ein wertgeschätzter Partner des Nachrichtensektors für Militär und Verteidigung.

Die Covorsitzenden Generalleutnant Raymond Palumbo a.D., U.S. Army, und Generalleutnant Sir Graeme Lamb a.D., UK Special Forces, haben beide maßgeblich das Konferenzprogramm mitgestaltet und die Ziele des Forums unterstützt. Der Schwerpunkt liegt auf den Grundsätzen, Bedürfnissen und Herausforderungen der Landstreitkräfte und der Spezialkräfte.

Das Forum glänzt durch eine wahrhaft internationale Ausrichtung und Perspektive und wird Teilnehmer aus den folgenden Ländern begrüßen:

GB, USA, Kanada, Deutschland, Polen, Italien, Belgien, Niederlande, Spanien, Pakistan, Jordanien, Kolumbien, Malaysia und Thailand.

Hauptthemen der Konferenz sind die Ursachen für Veränderung und Komplexität in der Heeresdomäne, C4ISR-Strafverfolgung in undurchsichtigen, hybriden Konfliktszenarien sowie technologische Lücken bei der ISR- und C2-Gefechtsführung, F&D und zukünftige Anforderungen. Special Operations Forces wird Perspektiven zur Lageerkennung und Datenverbreitung in Konfliktregionen sowie sektorübergreifendes C2 (Command & Control, dt. Streitkräfteführung) in zukünftigen Landszenarien liefern.

Für weitere Informationen zur Konferenz "Land ISR & C2 Battle Management", die vom 29.-31. Mai 2018 im Copthorne Tara Hotel in London stattfindet (einschließlich des aktuellen Programms), besuchen Sie: https://landisr.iqpc.com/ oder senden Sie eine E-Mail an enquire @ defenceiq.com. Telefonische Auskünfte erhalten Sie von Katherine Watson unter +44-(0)20-7036-1300.