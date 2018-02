NEOS Salzburg: Mitgliederversammlung hat Landesliste mit dem Pinzgauer Josef Egger verstärkt

Sepp Schellhorn: "Josef Egger ist ein starker Partner beim Thema Transparenz und bei mutigen Reformen"

Salzburg (OTS) - Das Landesteam der Salzburger NEOS hat Freitag Abend beschlossen, die Landesliste mit dem 58-jährigen Zeller Gemeindevertreter und ehemaligem Stadtrat Josef Egger zu verstärken. Wie bei der Bürgerbewegung NEOS üblich, wurde die Entscheidung von den Salzburger Mitgliedern getroffen. 70,42 Prozent haben Freitag abends die Verstärkung befürwortet. Sepp Schellhorn, Salzburger Landessprecher und Spitzenkandidat der NEOS, kommentiert die Wahl und das Ergebnis wie folgt: „Unser offener Wahlprozess unterscheidet uns zu den Alt-Parteien. Wir machen keine Politik hinter verschlossenen Türen. Das Ergebnis ist sehr erfreulich und gibt uns guten Rückenwind für die kommende Wahl."

Egger war für die Fraktion der ÖVP parteifreier Gemeindevertreter in Zell am See und hatte als Stadtrat das Ressort für "Zukunft und Controlling" über. Der vierfache Familienvater und Unternehmer stand in seinem bisherigen politischen Wirken vor allem für einen starken Reformwillen und kompromisslose Kontrolle. „Ich will eine ehrliche Politik, die endlich auch was weiterbringt. Als vierfacher Familienvater geht es mir vor allem auch um die kommenden Generationen. Bei Sepp Schellhorn und den NEOS stoße ich hier auf Gleichgesinnte, denen es um die Sache geht und nicht um den politischen Selbstzweck", so Egger über seine Entscheidung für NEOS zu kandidieren.

Sepp Schellhorn fügt an: „Jeder, der wirklich etwas verändern will und sich zu unseren Werten bekennt, ist in unserer Bürgerbewegung willkommen. Sepp Egger ist ein ehrlicher und mutiger Bürger, der bereits in der Vergangenheit bewiesen hat, für was er steht. Beim Thema Transparenz und bei mutigen Reformen haben wir mit Egger nun einen starken Partner gefunden."

Die Top 5 Kandidaten der Salzburger Landesliste sind nun wie folgt: der Unternehmer und Nationalrat Sepp Schellhorn (1), die HR Managerin Andrea Klambauer (2), der Unternehmer Josef Egger (3), der Arzt Sebastian Huber als Turbo für die Stadt Salzburg (4) und die Hotelierin Elisabeth Weitgasser (5).



Rückfragen & Kontakt:

Christian Renner

NEOS Salzburg

christian.renner @ neos.eu

+43 676 972 99 27