TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Montag, 26/02/2018

- Skopje: Pressekonferenz mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Zoran Zaev, Ministerpräsident der Republik Mazedonien. Zusammentreffen mit Gjorge Ivanov, Präsident der Republik Mazedonien

- Tirana: Pressekonferenz mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn und Edi Rama, Ministerpräsident Albaniens

- Brüssel: Pressetermin mit Vizepräsident für Euro und Finanzen Dombrovskis im Anschluss an den Runden Tisch über Kryptowährungen

Zeit: 13.30 Uhr

- Brüssel: Kooperationsrat EU-Kasachstan

- Belgrad: Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn treffen den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić; gemeinsame Pressekonferenz

Dienstag, 27/02/2018

- Belgrad: Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn treffen die serbische Premierministerin Ana Brnabić

- Podgorica: Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker trifft Duško Marković, Premierminister der Republik Montenegro; gemeinsame Pressekonferenz

- Brüssel: EU-Beschäftigungskommissarin Marianne Thyssen empfängt Juliane Bogner-Strauß, Bundesministerin im Bundeskanzleramt für Frauen, Familien und Jugend

- Brüssel: EU-Bildungskommissar Tibor Navracsics empfängt Juliane Bogner-Strauß, Bundesministerin im Bundeskanzleramt für Frauen, Familien und Jugend

Mittwoch, 28/02/2018

- Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Themen: Bekämpfung illegaler Online-Inhalte

Uhrzeit steht noch nicht fest: Pressekonferenz mit EU-Justizkommissarin Kommissarin Jourová, EU-Kommissionsvizepräsident für den Digitalen Binnenmarkt Ansip, EU-Digitalkommissarin Gabriel und EU-Sicherheitskommissar King: Wirksame Bekämpfung illegaler Online-Inhalte

- Wien: Bürgerdialog mit EU-Kommissionsvizepräsident für die Energieunion Šefčovič zum Thema: Saving our planet for future generations – Is the EU doing enough?

Veranstaltung auf Englisch: Beginn: 18.30 Uhr

Anmeldung (unbedingt!) erbeten an: COMM-REP-VIE-INFOSERVICE@ec.europa.eu (link sends e-mail)

Die Diskussion wird auch per Livestream (link is external) übertragen.

Ort: BOKU-Kino, GH01, Guttenberghaus - 2. Stock, Feistmantelstr. 4, 1180 Wien

- Sarajewo: Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gemeinsam mit EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn in Bosnien und Herzegowina

- Pristina: Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gemeinsam mit EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn im Kosovo

- Wien: Kommissionsvizepräsident Maroš Šefčovič wirbt für die Nachhaltigkeit (bis 1. März)

- Brüssel: Kommissionsvizepräsident für Wirtschaft und Arbeit Jyrki Katainen empfängt Delegation des Verbands der österreichischen Industrie

Donnerstag, 01/03/2018 – Sonntag, 04/03/2018

- Elevate Mediachannel Livestream

Link: https://elevate.at/live/

Donnerstag, 01/03/2018

- Graz: Europäischer Datenschutz neu – Diskussion mit Experten beim

Elevate Festival

EU-Bürgerdialog zur neuen Datenschutz Grundverordnung

Zeit: 19:30 - 21:00 Uhr

Ort: Kunsthaus Graz/ Space 04, Lendkai 1, 8020 Graz

#EUdialogues, #FutureofEurope, #e18GDPR

Link: https://elevate.at/diskursprogramm/e18GDPR/

- Sofia: Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn treffen den bulgarischen Ministerpräsidenten Bojko Borissow; gemeinsame Pressekonferenz

Freitag, 02/03/2018

- Wien: Dasicon 2018 - We need to talk about Europe!

The European Union's challenges & opportunities ahead

14th International DASI Conference

Ort: Diplomatische Akademie, Wien, Favoritenstraße 15A, 1040

Link: https://dasicon.org/

Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission

