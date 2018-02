„IM ZENTRUM“: Star oder Statist – Welche Rolle spielt das Volk?

Am 25. Februar um 22.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Hunderttausende Menschen haben bereits für das „Don’t smoke“-Volksbegehren unterschrieben. Sie sprechen sich gegen die Pläne der Regierung aus, das ursprünglich bereits beschlossene Rauchverbot in der Gastronomie wieder zu kippen. Der Ansturm führte sogar zu einem Serverzusammenbruch und Warteschlangen in den Gemeindeämtern. Dort liegen derzeit gleich drei Volksbegehren zur Unterstützung auf. Wie wird die Politik auf die hohe Beteiligung reagieren? Wie haben sich Parteien in der Vergangenheit zu direkter Demokratie positioniert und wie stehen sie jetzt dazu? Geht es tatsächlich um den Willen der Bürger oder fungiert die direkte Demokratie als Spielball der Parteipolitik? Wie ausgereift sind die digitalen Partizipationsmöglichkeiten? Welche Rolle spielen die Medien? Was gilt der Wähler und welche Verantwortung hat die Politik gegenüber den Bürgern? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 25. Februar 2018 – wegen der „ZiB 2 spezial“ zur Tiroler Landtagswahl erst um 22.20 Uhr in ORF 2 – bei Tarek Leitner „IM ZENTRUM“:

Heide Schmidt

ehem. Dritte Nationalratspräsidentin und Gründerin des Liberalen Forums

Eva Dichand

Herausgeberin „Heute“

Rainer Nowak

Chefredakteur „Die Presse“

Walter Ötsch

Ökonom und Kulturwissenschafter

Heimo Lepuschitz

Strategieberater

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at