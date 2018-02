Neupräsentation: „Immer wieder Deix“ im Karikaturmuseum Krems

„Die Tagespresse“- Satiriker zu Gast im Gedenken an Manfred Deix

Krems (OTS) - Anlässlich des 69. Geburtstags von Manfred Deix (1949-2016) und der Neuhängung der permanenten Schau wurden am Donnerstag, 22.02.2018, die Herausgeber des beliebten Online-Satiremagazins Die Tagespresse eingeladen. Die erfolgreichsten der scharf pointierten Artikel des Magazins wurden von Moderator und Anchorman des Kabarett-Programms „Die Tagespresse-Show“, Paul Kraker, gelesen.



Fritz Jergitsch, der Die Tagespresse ins Leben gerufen hat, gab parallel Einblicke in den Redaktionsalltag eines Satiremagazins. Er war schon in frühen Jahren ein großer Deix Fan: „Ich habe mit zirka 11 Jahren das Buch ‚Der dicke Deix‘ bekommen – ich habe es in einer Nacht ausgelesen. Manfred Deix hat die österreichische Seele immer sehr gut eingefangen. Er war ein treffgenauer Spiegel für das Land und deren Erscheinungen.“

Paul Kraker ist besonders von Deix als Beachboy-Fan begeistert und merkt auch die Zwiespältigkeit in seinen Werken an: „An Manfred Deix fand ich immer besonders interessant, dass er das Kleinbürgertum nicht nur hasst, sondern hatte ich auch immer das Gefühl, dass er es auch mag – weil sonst hätte er es nicht zeichnen können. Das ist immer bei seinen Karikaturen hervorgeschimmert.“

Neuhängung der permanenten Schausammlung

Der Name der Ausstellung „Immer wieder Deix!“ ist Programm. Die neue Schau zeichnet mit vielen neuen, überraschenden und bisher kaum gezeigten Werken die Entwicklung vom Enfant terrible der satirischen Zeichnerszene Österreichs der 70er Jahre bis zum Markenzeichen Deix nach. Neben aktuellen Cartoons sind seltene Zeichnungen des Großmeisters der österreichischen Karikatur zu sehen.Frühe Schülerzeichnungen, erste Comics für die St. Pöltner Kirchenzeitung und auch Comics für die Jerry Cotton Bücher sind Teil der Schau.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Cornelia Baumgartner | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Karikaturmuseum Krems, Kunstmeile Krems Betriebs GmbH, Steiner Landstraße 3a, 3500 Krems an der Donau

T 02732 908010 187 | M 0664 60499 187 | E cornelia.baumgartner @ kunstmeile.at