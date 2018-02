Toto: Vierfachjackpot mit 150.000 Euro am Wochenende

6 Zwölfer zu je 1.500 Euro, und Jackpot in der Torwette

Wien (OTS) - Die Toto Jackpot Serie wird prolongiert, denn auch in der Runde 8A konnte niemand 13 Spiele richtig tippen. Damit geht es in der nächsten Runde am Wochenende um einen Vierfachjackpot, und im Dreizehner Gewinnrang werden rund 150.000 Euro liegen.

Sechs Spielteilnehmer tippten einen Zwölfer. Drei Wiener sowie je ein Steirer, Niederösterreicher und Oberösterreicher erhalten jeweils mehr als 1.500 Euro.

In der Torwette heißt es im ersten Rang weiterhin Jackpot. Ein Burgenländer tippte mit einem Systemschein beide Gewinne im zweiten Rang, was sich mit insgesamt mehr als 550 Euro zu Buche schlägt.

Annahmeschluss für die Toto Runde 8B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 8A:

4fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 135.734,20 – 150.000 Euro warten 6 Zwölfer zu je EUR 1.548,80 138 Elfer zu je EUR 14,90 1.040 Zehner zu je EUR 3,90 359 5er Bonus zu je EUR 4,70

Der richtige Tipp: X X 1 1 2 / X 2 1 1 1 1 2 1 X 1 1 1 X

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 5.414,10 Torwette 2. Rang: 2 zu EUR 276,80 Torwette 3. Rang: 89 zu EUR 7,70 Hattrick: JP zu EUR 100.541,40

Torwette-Resultate 1:1 0:0 2:1 2:1 0:2

