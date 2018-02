NEOS Wien: Wird der Umbau des Wien Museums auf die lange Bank geschoben?

Beate Meinl-Reisinger: „Kulturstadtrat Mailath-Pokorny weicht erneut den Fragen zu Finanzierung und Baubeginn aus.“

Wien (OTS) - „Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny drückt sich auch in der heutigen Fragestunde im Wiener Gemeinderat vor klaren Antworten bezüglich den weiteren Plänen zum Umbau des Wien Museums“, ärgert sich NEOS Wien Kultursprecherin Beate Meinl-Reisinger. „Zu sagen, das Projekt Wien Museum werde plangemäß umgesetzt, ist doch lächerlich, wenn man bedenkt, dass der Bau ganz ursprünglich einmal bis 2015 realisiert werden sollte. Den Baubeginn hat man stets weiter nach hinten verschoben und nun gibt es von Seiten des Herrn Kulturstadtrats nicht einmal mehr eine Auskunft darüber, wann der Bau tatsächlich starten soll. Er redet um den heißen Brei herum und bleibt zudem konkrete Antworten zur Gesamtkostenschätzung und dem Finanzierungsplan schuldig“, stellt Meinl-Reisinger fest.

„Wenn nun die neue SPÖ-Parteimanagerin Barbara Novak im gestrigen Kurier-Interview noch die Frage aufwirft, ob das Wien Museum nicht vielleicht doch in Favoriten stehen solle, dann klingt das für mich nicht nach Finalisieren der Einreichplanungen. Durch diese offensichtliche Planlosigkeit und auch durch die derzeitige intransparente Kommunikation stellt sich für mich die Frage, ob der geplante Umbau des Wien Museums nun doch auf die lange Bank geschoben wird“, so die Kultursprecherin. „Es wird Zeit, dass die Wienerinnen und Wiener endlich Klarheit darüber bekommen, wie es mit dem Wien Museum am Karlsplatz weitergehen wird.“

