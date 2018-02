AUS LIEBE ZUM SPORT: Neuer Claim und Kampagne für INTERSPORT

Der Marktführer im österreichischen Sportfachhandel hat seinen Markenauftritt komplett erneuert

Wels (OTS) - Das überarbeitete Markendesign ist klarer, frischer und moderner. Der neue Look soll INTERSPORT vor allem in den digitalen Kanälen und bei den jüngeren Kunden als den Sportspezialisten positionieren. „Aus Liebe zum Sport“ ist jetzt die neue Botschaft. INTERSPORT-Geschäftsführer Mathias Boenke und Head of Marketing Ralph Hofmann erklären die Details.

Was waren die Gründe für die Modernisierung des Auftritts?

„Als österreichischer Marktführer wollten wir getreu dem Motto ‚Einfach. Klar. Modern.‘ unsere Marke fit für die Zukunft machen. Ziel des Relaunches war eine sanfte, aber doch sehr spürbare Veränderung. Das neue Logo wird international in allen Märkten eingeführt, das neue Corporate Design gibt uns in Hinblick auf die Digitalisierung zahlreiche neue Möglichkeiten“, erklärt Mathias Boenke die wesentlichen Veränderungen. Ralph Hofmann ergänzt: „Was sofort ins Auge fällt, ist das verschlankte INTERSPORT-Logo. Der Wiedererkennungswert bleibt deutlich, aber die Optik ist jetzt viel fokussierter. Der Look strahlt neue Energie aus und erzählt die INTERSPORT-Geschichte neu. Auch die Bildsprache wird sich verändern: Unsere neue Bildwelt fokussiert die Sportler und ist äußerst authentisch. Die Sportler sind Menschen wie du und ich.“

Der neue Claim: „AUS LIEBE ZUM SPORT“

„Die INTERSPORT-Händler sind allesamt österreichische Unternehmer und seit Generationen mit großer Leidenschaft und Liebe zum Sport im täglichen Einsatz für die Kunden. Daher war es nur logisch, dass wir dieses Element auch in der Kommunikation aufnehmen und nun in allen Kanälen im Rahmen unserer neuen 360°-Kampagnen inszenieren“, berichtet Ralph Hofmann.

Mathias Boenke: „Der neue Claim vereint alles, was uns ausmacht. Das Best in Town-Prinzip verbindet beste Marken, beste Beratung und besten Service. Wir freuen uns darüber, dass sich die österreichischen Händler in einer internen Abstimmung für ‚Aus Liebe zum Sport‘ als neuen Claim ausgesprochen haben.“

Ab wann ist der neue Auftritt für alle Kunden sichtbar?

„Der neue Claim ‚Aus Liebe zum Sport‘ ist ab dem 25.02.2018 in Verwendung und gemeinsam mit dem neuen Corporate Design ab diesem Datum in allen Kanälen sichtbar. Das neue Logo wurde bereits im Rahmen eines Soft Launches im Oktober 2017 eingeführt“, so Ralph Hofmann.

