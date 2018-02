ASFINAG holt den vierten und achten Platz bei der Schneepflug-Weltmeisterschaft in Danzig

Steirer Siegfried Sattler und Lavantaler Daniel Taupe vorne mit dabei

Wien (OTS) - Heute, am 22. Februar fand in Danzig, Polen die Weltmeisterschaft im Schneepflugfahren statt. Mit dabei waren auch zwei ASFINAG Mitarbeiter: Siegfried Sattler aus Knittelfeld und Daniel Taupe aus Wolfsberg. Unter den besten zehn Finalisten schaffte es der Steirer Sattler auf den vierten Platz, sein Kollege Taupe belegte Platz acht. „Tja, knapp am Stockerl vorbei, aber trotzdem vorne mit dabei“, freut sich der 40-jährige Siegfried Sattler. Und auch der 32-jährige Lavantaler Daniel Taupe ist zufrieden: „Das war etwas Einzigartiges und es ist toll, dass die ASFINAG uns die Möglichkeit gibt mitzumachen“. Weltmeister wurde Gerhard Vock (Straßendienst NÖ) und der dritte Platz ging an das Land Burgenland zu Bertram Unger.

