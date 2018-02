Kettenpflicht auf 12 Straßenabschnitten in Niederösterreich

Abschnittsweise Schneefahrbahnen & Neuschnee in allen Vierteln des Landes

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L sind heute, Mittwoch, abschnittsweise schneebedeckt, matschig sowie salznasse. Auf den Splittstrecken sind in ganz Niederösterreich Schneefahrbahnen vorzufinden. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind im Gange.

Kettenpflicht besteht heute für Fahrzeuge ab einem Gewicht von 3,5 Tonnen auf der B 20 Josefsberg, auf der B 21 Ochsattel, auf der B 20 Annaberg, auf der B 18 Gerichtsberg, auf der L 134 zwischen Gutenstein und Schwarzau im Gebirge, auf der L 138 zwischen Miesenbach und Puchberg am Schneeberg, auf der B 21 Rohrersattel, auf der L 5217 von Kirchberg bis Lilienfeld, auf der B 71 Zellerrain und auf der L 7078 von Maigen bis Purkersdorf sowie für Fahrzeuge ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen auf der L 175 Trattenbach bis Landesgrenze und auf der L 5303 Hürm bis Schlatzendorf.

Im Raum Gänserndorf, Poysdorf, Aspang und Korneuburg kommt es abschnittsweise zu leichten Schneeverwehungen.

Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen – 6 Grad in Spitz und 0 Grad, gemessen in St. Peter in der Au.

Die Neuschneemengen betragen im Waldviertel bis 5 Zentimeter (Groß Gerungs, Ottenschlag, Weitra), im Weinviertel bis 6 Zentimeter (Ravelsbach), im Mostviertel bis 10 Zentimeter (Scheibbs) und im Industrieviertel bis 12 cm (Gutenstein).

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Telefon 02742/9005-60262, E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at

