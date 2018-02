AK-Elternbefragung: Wohin mit meinem Kind?

Linz (OTS) - In keinem anderen Bundesland sind Beruf und Familie so schwer zu vereinbaren, wie in Oberösterreich: In vier von zehn Gemeinden lässt sich die Kinderbetreuung schlecht organisieren. Das ergab eine Elternbefragung der Arbeiterkammer Oberösterreich. Auch der Landesrechnungshof kritisiert fehlende Transparenz bei der Vergabe der Betreuungsplätze und fragwürdige Standortentscheidungen.

In einer Pressekonferenz am Mittwoch, 28. Februar 2018, 10 Uhr, in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 , präsentieren wir die Ergebnisse und Details der AK-Elternbefragung: Wohin mit meinem Kind?

Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und die Leiterin des AK-Frauenbüros, Erika Rippatha diplômée , zur Verfügung.

