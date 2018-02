TV-Finanzspritze für „Meine Wollke“: Gesunde und nachhaltige Monatshygiene startet mit Investment durch

Lunz am See (OTS) - „Meine Wollke“ ist eine nachhaltig produzierte und waschbare Stoff-Slipeinlage aus Österreich. Ohne Chemikalien, Plastik und Duftstoffe leistet sie einen Beitrag zur Stärkung der Frauengesundheit und zum Umweltschutz. Gründerin Sabine Fallmann-Hauser konnte bei der PULS4 Start-up-Show „2 Minuten 2 Millionen“ einen Deal machen und alle fünf Investoren an Bord holen.



„Meine Wollke“-Slipeinlagen sind besonders verträglich und bequem – und dabei dank farbenfroher Designs auch noch schick. Hergestellt wird zu 100 % aus zertifizierter Bio-Baumwolle, direkt in Österreich unter fairen und sozialen Bedingungen. Eine nachhaltige Alternative für mehr Frauengesundheit und ein echter Beitrag zur Müllvermeidung.



150.000 Euro und BIPA Start-up Ticket

Zunächst konnten die Investoren mit Baumwoll-Slipeinlagen nicht viel anfangen. Während Hans Peter Haselsteiner, Leo Hillinger und Katharina Schneider ein Investment absagen, vergibt Daniel Zech von SevenVentures Austria das BIPA Start-up Ticket, das der „Meine Wollke“-Gründerin erfahrene Verkaufs- und Marketingprofis zur Seite stellt. Sabine Fallmann-Hauser war davon zu Tränen gerührt, woraufhin Hans Peter Haselsteiner seine Investorenkollegen animiert, doch gemeinsam zu investieren. Wie er sagt: „Nicht des Produktes wegen, sondern in erster Linie Ihretwegen.“ Somit erhält „Meine Wollke“ neben dem BIPA Start-up Ticket ein Investment von 150.000 Euro aller fünf Investoren (je 30.000 Euro).



„Meine Wollke“ startet durch

Gründerin Sabine Fallmann-Hauser, diplomierte Sexualpädagogin mit ei-gener Praxis, nach der Sendung: „Ich war sehr skeptisch und kritisch, ob man uns und das Produkt ernstnehmen würde. Jetzt bin ich dafür wirklich überwältigt und glücklich, gerade weil Frauengesundheit und Monatshygiene so heikle und sensible, aber wirklich wichtige Themen sind.“ Erhältlich ist „Meine Wollke“ über den eigenen Online-Shop und ausgewählte Händler. Ab sofort ist die ökologische Slip-Einlage außerdem im BIPA-Onlineshop und in BIPA-Filialen erhältlich.

Mehr Infos und Bilder am Pressecorner: tinyurl.com/MeineWollke



