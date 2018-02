30. Oldtimer Messe Tulln: 12.-13.05.2018 - Raus aus dem Alltag, rein in die Vergangenheit

Tulln (OTS) -

Das größte Oldtimerevent Österreichs rollt wieder an

Die Oldtimer Messe Tulln feiert von 12-13.05 2018 ihren 30er…

750 Aussteller aus 16 Nationen, 100 Clubs und 10 Museen, waren es 2017, die den Glanz der alten Zeiten in die Hallen des Messegeländes Tulln gezaubert haben. 1988 hat die Oldtimer Messe Tulln das erste Mal ihre Tore geöffnet. Damals reichte allerdings die kleinste Ausstellungshalle des Messegeländes Tulln vollkommen aus, um den Oldtimer-Teilemarkt mit seinen knapp 40 Ständen unterzubringen.

… und wer feiert mit?

30.000 Besucher waren es 2017, dieses Jahr werden es vermutlich noch mehr sein. Eines ist aber sicher: Wer sich zum Jubiläum ein Insider-Ticket gönnt, bekommt Sonderzugang zum Teilemarkt. Am Samstag können nämlich die Besitzer eines solchen Tickets ganz ungestört von 5:30-8:30 Uhr den Teilemarkt durchschmökern. Beginn der eigentlichen Messe ist 9:00 Uhr. Insider-Ticket-Besitzer können dann direkt weiter gehen in die restlichen Ausstellungshallen.

Damit auch alle ihr Ziel erreichen, werden an beiden Messetagen verschiedene Gratis-Shuttles zwischen dem Messegelände, dem Bahnhof Tullnerfeld und den weiter entfernten Parkplätzen fahren.

Über die zahlreichen Besucher freuen sich aber nicht nur die Veranstalter und die Oldtimer-Stadt Tulln. Die Betten der Hotels und Pensionen zwischen Wien und St. Pölten werden an diesem Wochenende wieder von mehreren tausend Besuchern und Ausstellern der Oldtimer Messe Tulln belegt. „ Wir liegen im Ranking der europäischen Oldtimermessen auf Platz 6, was die Besucherzahlen angeht. Das muss uns einmal einer nachmachen “, so Veranstalter Manfred Hogl.

Bühne frei!

Wie schon die letzten 30 Jahre wird es auch heuer wieder verschiedene Sonderausstellungen geben. Eine Bühne drinnen und eine am Freigelände liefern Raum für Livekonzerte von Bands aus der Szene, Showeinlagen der Movida Sisters, einen Elvis-Imitator, Vorträge und Diskussionen und die Siegerehrung des schönsten Clubstandes und der schönsten Fahrzeuge der heurigen Messe.

Und im Herzen die Community

Die Oldtimer Messe Tulln ist die Plattform für alle Freunde des alten Metalls. 9 Hallen auf 35.500m² und 54.000m² Freigelände bieten genug Platz, um alle Gelüste der Oldtimer-Liebhaberei zu befriedigen. Selbst der Oldtimerverband ÖMVV verlegt seinen Verbandstag auf die Oldtimer Messe Tulln. Es wird Vorträge und Diskussionen geben, zu allen Themen die das Oldtimerherz begehrt. Tulln wird an diesem Wochenende zum wieder einmal Mekka der österreichischen Oldtimerfreaks.

ÖFFNUNGSZEITEN

Samstag: 09:00-18:00

Sonntag: 09:00-17:00

EINTRITT

Erwachsene € 14,00

Ermäßigt € 12,00 (Schüler und Studenten mit gültigem Ausweis &

Gruppen ab 20 Personen)

Kinder € 5,00 (von 6 bis 15 Jahren)

Insider € 20,00

NEU: Online-Ticket unter https://www.oldtimermesse.at/tickets/ (ohne Ermäßigung)

ZUSATZLEISTUNGEN

Gratis Parkplatz

Gratis Shuttle von/bis weiter entfernten Parkplätzen

Gratis Shuttle von/bis Bahnhof Tullnerfeld

Gratis Ausstellerkatalog

SPEZIELL FÜR AUSSTELLER | 2 Ausstellerkarten pro Fahrzeug

LOCATION | MESSE TULLN GmbH | Messegelände, 3430 Tulln | https://www.messe-tulln.at/

9 Hallen auf 35.500 m² & 54.000 m² Freigelände

SONDERAUSSTELLUNGEN

Österreichische Fahrzeuggeschichte

die XK Serie von Jaguar

Renault in den 30er Jahren

50 Jahre Opel GT

40 Jahre Ledl

80 Jahre VW Käfer

CLUBGEBURTSTAGE | MCL 68, Alt Opel Fahrer Vereinigung, DKW Club, Ford Classic Club

VERBANDSTAG des OLDTIMERVERBAND ÖMVV | Vorträge & Diskussionen

DIE MENSCHEN HINTER DEM EVENT

Dascha Hagl, Ing. Engelbert Baum, Mag. Manfred Hogl

H.B.H. Veranstaltungs GmbH | Rosenfeldstraße 14, 3430 Tulln

Die Presseakkreditierung ist zu finden unter https://www.oldtimermesse.at/presse-medienpartner/

Am Event selbst wird ein Pressecorner in der Halle 3 eingerichtet.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Manfred Hogl

Tel.: 0664-355 31 33

Mail: hogl @ oldtimermesse.at

Weitere Informationen unter: http://www.oldtimermesse.at