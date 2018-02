Crazy5K - Österreichs verrücktester Hindernislauf

Crazy5K, das sind fünf Kilometer Spaß mit Trainingseffekt. Am 19. Mai 2018 ab 10:00 Uhr findet der beliebte Massen-Hürdenlauf in Österreich, im Magna Racino, Ebreichsdorf, statt.

Wien (OTS) - Sich einmal wieder wie ein Kind fühlen, ist das Ziel von Crazy5K. Auf fünf Kilometern werden zehn aufblasbare Hindernisse, darunter große Hüpfburgen, Tunnel und Labyrinthe überwunden. Die größte Hürde, genannt Ups and Downs, ist über acht Meter hoch und 42 Meter lang. Der Lauf kann gemeinsam mit Freunden und Familie im zehn- oder zwanzigköpfigen Team oder auch als Einzelsportler absolviert werden. Es handelt sich um kein typisches Rennen, denn der Spaß steht ganz eindeutig im Vordergrund. Egal ob die Teilnehmer als Kollegenteams, Freundesgruppen, Familien oder Einzelhelden mit dabei sind, für alle gilt: Die Hindernisse können laufend, tanzend, hüpfend oder in gemütlichen Schritten absolviert werden. Beeilen muss sich niemand, denn die Zeit ist bei Crazy5K zweitrangig - jeder ist ein Gewinner! Zur Belohnung gibt es danach neben einer Erfrischung, eine außergewöhnliche Medaille und natürlich stolze Erinnerungen. Das Rennen ist für alle geeignet, die über acht Jahre alt und 130 Zentimeter groß sind. Läufer unter 15 Jahren dürfen nur in Begleitung einer Aufsichtsperson mitmachen.



ÜBER CRAZY5K

Begeistert von dem amerikanischen Trend, haben die Veranstalter das spaßige Ereignis nach Europa gebracht. Mit dem Ziel viele Menschen zusammenzubringen und den sportlichen Aspekt dabei nicht aus den Augen zu verlieren, wurde Crazy5K ins Leben gerufen. 2018 findet das Event einmalig in Österreich statt.

Wann: 19. Mai 2018, 10:00 Uhr - 14:00 Uhr, ab 10:00 Uhr starten mehrere gestaffelte Einheiten, um zu verhindern, dass zu viele Teilnehmer gleichzeitig auf der Strecke sind.



Wo: Magna Racino, Racino Platz 1, 2483 Ebreichsdorf, Wien





Crazy5K

