Aviso - 21.02. – Ludwig: Mit Innovationen die Zukunft gestalten

EU-geförderte Stadterneuerungsinitiative „Smarter Together“ – die Meilensteine 2018; neues e-Carsharing im Rahmen der smarten Sanierung der Wohnhausanlage Hauffgasse

Wien (OTS) - „Smarter Together“ ist die aktuell größte Wiener Smart City-Stadterneuerungsinitiative. Im Gebiet Simmering-Nordwest, in dem rund 21.000 WienerInnen leben, werden mehr als 40 Projekte umgesetzt, die zur Steigerung der Lebensqualität, Stärkung der Wirtschaft sowie Erreichung der Klimaziele beitragen.

Auch die smarte Sanierung der Wohnhausanlage der BWSG in der Hauffgasse 37-47 mit 485 Wohneinheiten zählt dazu. Die Wohngebäude werden derzeit nachhaltig thermisch-energetisch saniert. Ein umweltfreundliches Mobilitätsangebot steht den BewohnerInnen mit e-Carsharing nun bereits zur Verfügung.

„Die Zukunft liegt in der smarten Sanierung von Wohnhäusern mit alternativen Energiequellen und attraktiven Mobilitätsangeboten im Wohnumfeld“, so Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, der am Mittwoch gemeinsam mit BWSG-Projektleiter Markus Raimann das neue e-Carsharing sowie die heurigen Meilensteine von „Smarter Together“ vorstellen wird. Die VertreterInnen der Medien sind herzlich zum Termin eingeladen.

Ludwig: Mit Innovationen die Zukunft gestalten



Datum: 21.2.2018, um 10:00 Uhr



Ort:

beim Infopoint

Hauffgasse 34-47, 1110 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Christiane Daxböck

Mediensprecherin StR Michael Ludwig

Tel.: 01/4000-81869

E-Mail: christiane.daxboeck @ wien.gv.at