Termine am 19. Februar in der "Rathauskorrespondenz"

14.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens der Republik Österreich an Professor Jörg Christian Steiner sowie des Silbernen Verdienstzeichens der Republik Österreich an Antonia Steiner sowie der Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien an Eveline Dietrich durch GR Kurt Wagner (Rathaus, Wappensaal)

