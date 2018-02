Junge ÖVP bringt Resolution zu digitaler Betriebsstätte auf europäischer Ebene ein

JVP legt beim YEPP Council in Mailand Startschuss für den Jahresschwerpunkt Europa

Wien (OTS) - "Als Junge ÖVP haben wir beim diesjährigen Council of Presidents eine Resolution zum Thema digitale Betriebsstätte eingebracht. Die Einführung eines Besteuerungsmodells, das dafür sorgt, dass multinationale Konzerne nicht mehr ungehindert Milliardengewinne in Steuerparadiese schleusen können, stellt besonders für uns Junge eine wichtige Forderung dar. Um hier möglichst effizient vorgehen zu können, braucht es vor allem auf europäischer Ebene eine verstärkte Zusammenarbeit", so Stefan Schnöll, Bundesobmann der Jungen ÖVP, zu der von der JVP eingebrachten Resolution.

"Die digitale Betriebsstätte ist ein Modell, das dafür sorgt, dass der Steuerflucht von Großkonzernen zukünftig ein Riegel vorgeschoben wird. Gewinne werden mit diesem neuen System dort versteuert, wo sie erzielt werden. Damit müssen vor allem Internetriesen zukünftig ihren fairen Beitrag leisten. Dieses Modell findet sich auch bereits im Regierungsprogramm der österreichischen Bundesregierung und ist uns als Junge ÖVP ein besonderes Anliegen", so Schnöll weiter.

Bereits in der Vergangenheit nahm die Junge ÖVP eine Vorreiterrolle ein und war eine der ersten Organisationen, die den Beitritt Österreichs zur Europäischen Gemeinschaft forderte. In diesem Jahr, in dem Österreich den Ratsvorsitz in der Europäischen Union übernimmt, ist es für die Junge Volkspartei besonders wichtig, ihren klaren proeuropäischen Weg weiterzugehen und sich für ein starkes Europa einzusetzen.

Die Junge Europäische Volkspartei (YEPP) ist mit über 50 bürgerlichen politischen Jugendorganisationen und 1 Millionen Mitgliedern die größte politische Jugendorganisation in Europa und Teil der EPP-Familie. Die Junge ÖVP ist Gründungsmitglied und derzeit mit Jim Lefèbre als Ersten Vizepräsidenten im Vorstand vertreten.

