Conchita Wurst sang live vom Wiener Eistraum in die ganze Welt

Geburtstagsständchen der Song Contest-Gewinnerin per Livestream um den Erdball

Wien (OTS) - Einen Geburtstag der ganz besonderen Art feierten die Austrian Airlines heute am Wiener Eistraum. Zum 60ten Jubiläum der österreichischen Fluggesellschaft sang Conchita Wurst gemeinsam mit MusikerInnen aus sechs verschiedenen Städten eine Neuinterpretation des Liedes "Happy Birthday".

Stilvoll fuhr die Sängerin um 15 Uhr mit einem Fiaker vor, wo sie eine begeisterte Zuschauermenge empfing. Der Song wurde nach ihrer Ankunft von den MusikerInnen in Berlin angestimmt und nahm seinen Weg über London, New York, Miami bis nach Bangkok und Hongkong. Stimmgewaltig beendete Conchita Wurst den Geburtstagskanon am Wiener Eistraum vor dem Rathaus. Die Darbietungen wurden live auf einen Screen am Wiener Eistraum übertragen und per Facebook-Livestream in die ganze Welt geschickt.

"Wir freuen uns, dass der Wiener Eistraum als Veranstaltungsort dieses beeindruckenden, internationalen Musikprojekts ausgewählt wurde und gratulieren natürlich auch der Austrian Airlines sehr herzlich zum Jubiläum. Musik kennt keine Grenzen und trägt gemeinsam mit den Bildern vom Rathausplatz die Kultur unserer schönen Stadt in die ganze Welt hinaus", so Gerlinde Riedl, Geschäftsführerin stadt wien marketing gmbh.

Bilder-Download: https://we.tl/WLNYOOeJCj (c)stadtwienmarketing

Der Wiener Eistraum

20. Jänner bis 4. März 2018 von 10 bis 22 Uhr

www.wienereistraum.com / www.wien-event.at





