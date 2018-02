Wien-Innere Stadt: Zwei Tatverdächtige nach Raub festgenommen

Wien (OTS) - Am 17.02.2018 um 00:20 Uhr wurde die Wiener Polizei zu einem Einsatz am Treppelweg (Höhe Franz-Josefs-Kai 31) gerufen. Drei Männer (18, 19 und 19 Jahre alt) wurden dort laut eigenen Angaben von einer Gruppe Jugendlicher (ca. 7 bis 8 Personen) beraubt. Die Tatverdächtigen forderten Geld und drohten ihren Opfern, sie in den Donaukanal zu werfen, würden diese der Aufforderung nicht nachkommen. Zwei der drei Männer übergaben den mutmaßlichen Räubern daraufhin insgesamt 30 Euro, woraufhin diese flüchteten. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige (16 bzw. 19 Jahre alt) angehalten und von den Opfern wiedererkannt werden. Beide wurden wegen des Verdachts des Raubes festgenommen und befinden sich in Haft.

