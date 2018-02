Wien-Floridsdorf: 27-jähriger Gesuchter von Zielfahndern festgenommen

Wien (OTS) - Zielfahnder des Landeskriminalamts Wien nahmen in den Morgenstunden des 16.02.2018 einen 27-Jährigen fest, nach dem international gefahndet wurde. Der Mann steht im Verdacht, im Jahr 2014 insgesamt 27,5 Kilogramm Cannabis in Serbien verkauft zu haben. Er lebte mit falscher slowenischer Identität in Wien und besaß verschiedene auf diesen Namen lautende gefälschte Dokumente. Der Tatverdächtige befindet sich in Haft und soll nun nach Serbien ausgeliefert werden.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at