„IM ZENTRUM“: Daheim oder Heim – Wer zahlt die Pflege?

Am 18. Februar um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Diskussion um die Finanzierung der Pflege reißt nicht ab. Seit der Abschaffung des Pflegeregresses dürfen Länder und Gemeinden nicht mehr auf das Vermögen pflegebedürftiger Personen zugreifen. Sie fordern vollen Kostenersatz durch den Bund und fürchten einen Ansturm auf die Pflegeheime. Und die Herausforderung wächst: Mit dem Älterwerden geburtenstarker Jahrgänge werden immer mehr Menschen Pflege benötigen. Droht uns ein Pflegenotstand? Wie können Gemeinden und Länder eine wachsende Nachfrage an Heimplätzen bewältigen? Wer trägt die Kosten? Zuhause oder im Heim – welche Bedingungen braucht es für Betroffene und Pflegepersonal, um ein Altern in Würde zu ermöglichen? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 18. Februar 2018, um 22.00 Uhr in ORF 2 bei Tarek Leitner „IM ZENTRUM“:

Hans Niessl

Landeshauptmann Burgenland, SPÖ

Gerald Loacker

Sozialsprecher NEOS

Andrea Kdolsky

Gesundheitsexpertin, ehemalige Gesundheitsministerin ÖVP

Michael Landau

Präsident Caritas Österreich

Bernd Marin

Sozialwissenschafter

