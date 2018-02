Kroatien und Litauen verlängern ihre Verträge mit VFS Global

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - VFS Global bearbeitet nun kroatische und litauische Visa in 27 bzw. 9 Ländern

VFS Global verkündete, dass im Dezember 2017 das Außenministerium der Republik Litauen und das Ministerium für Auswärtige und Europäische Angelegenheiten der Republik Kroatien ihre Verträge mit VFS Global verlängert haben. Gemäß den erneuerten Verträgen bearbeitet VFS Global kroatische Visa in 27 Ländern und litauische Visa in 9 Ländern.

Durch den Vertrag werden kroatische Visumsdienstleistungen durch VFS Global für weitere fünf Jahre in den folgenden Ländern verlängert:

Ägypten, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, China, Indien, Indonesien, Jordanien, Kasachstan, Katar, Kuwait, Libanon, Mongolei, Marokko, Nepal, Nigeria, Oman, Philippinen, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Thailand, Türkei, Ukraine, VAE, Vietnam und Weißrussland.

Durch den mit Litauen unterzeichneten Vertrag werden die Visumsdienstleistungen von VFS Global für ein weiteres Jahr in Armenien, Aserbaidschan, China, Kasachstan, Russland, der Türkei, der Ukraine und in Weißrussland verlängert. Laut Vertrag bearbeitet VFS Global nun auch litauische Visa im Kosovo über ein neues Visumsantragszentrum in Pristina.

Dazu Chris Dix, Leiter des Bereichs Geschäftsentwicklung von VFS Global: "Die Beziehung von VFS Global mit Kroatien und Litauen ist im Laufe der Jahre immer intensiver geworden. Wir arbeiten seit 2013 mit den beiden Ministerien zusammen und freuen uns, dass wir die Möglichkeit erhalten haben, ihnen unsere Visumsdienstleistungen im Rahmen dieser Vertragsverlängerungen weiter anbieten zu können. Die Verlängerung beweist nicht nur das Vertrauen der beiden Regierungen in die Servicestandards von VFS Global, sondern stärkt auch die Stellung unseres Unternehmens als der führende Visumsdienstleistungspartner für EU-Mitgliedsstaaten."

Für VFS Global war 2017 ein ereignisreiches Jahr, da es sieben neue Regierungen als Kunden hinzugewann: Bahrain, Côte d'Ivoire, die Demokratische Republik Kongo, Georgien, Nigeria, die Slowakei und die Ukraine. VFS Global ist ein vertrauenswürdiger Partner für 58 Regierungen weltweit, denen es eine Bandbreite von Visum-, Erlaubnis-, Reisepass- und Konsulardienstleistungen bietet.

