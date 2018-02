Ein Gespräch mit dem Blockchain-Unternehmen Fineqia International Inc. zur neuen Blockchain Investment Advisory Group

exklusives Interview mit Rudra Dalmia zur kürzlichen Gründung einer neuen Blockchain Investment Advisory Group durch Fineqia International (CSE: FNQ), (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA).

Rudra Dalmia ist Business Angel, Tech-Mentor und Philanthropist und leitet das Blockchain-Beratungsgremium für Fineqia International Inc. Darüber hinaus ist er Berater für Swordfish Investments - ein Kapitalbeteiligungs- und Technologie-Investmentfonds in London - und ehemaliger Managing Director von Saxo Financial Services (Saxobank India), einer der weltweit größten Online-Handelsplattformen für Devisen und Wertpapiere.

Das Interview

F: Investorideas.com

Rudra, können Sie uns bitte einen Überblick über Ihren Hintergrund im Fintech-Sektor geben und verraten, wie Sie das alles zu Ihrer neuen Rolle als Blockchain-Berater bei Fineqia geführt hat?

A: Rudra Dalmia

Als Asset Manager im Markt für nicht-börsennotierte und börsennotierte Aktien in London, New York und Indien bin ich seit mehr als 18 Jahren als traditioneller Anleger und Investmentbanker tätig. Ich war vier Jahre lang Managing Director bei Saxo Financial Services (Operatives Geschäft der SaxoBank in Indien) und habe mit einigen der größten Banken und Broker in Indien dessen White-Label-Geschäft aufgebaut. Die Saxo Bank ist schon seit mehr als 20 Jahren ein Pionier in Sachen Finanztechnologie und Devisenhandel in Europa und Asien. Der Aufbau seines White-Label-Geschäfts in Indien aus dem Nichts hat mir umfassende Informationen zu Devisenmärkten, Liquidität und der Macht der Technologie zur Steigerung der Gewinnspannen verschafft. Offensichtlich waren die Devisenmärkte der Aspekt, der Blockchain und Kryptowährungen am nächsten kam.

Als früher Anleger und Berater für Fineqia International Inc. war ich seit 2015 in die Entscheidung des Unternehmens eingebunden, sich in Richtung Blockchain-Technologie zu entwickeln, und ich habe mein Erfahrungswissen dazu eingesetzt, zahlreiche Abkommen zu evaluieren und dem Vorstand zu empfehlen. Die meisten Deals für Fineqia sind Investitionen in hochmoderne Technologieanbieter von einigen der weltweit angesehensten Blockchain- und Krypto-Investoren.

Q: Investorideas.com

In der Pressemitteilung sagen Sie: "Blockchain-Technologie stellt einen Paradigmenwechsel in der Funktionsweise der Finanzdienstleister dar. Der langfristige Wert dieser neuen Technologie ist noch nicht vollständig geklärt, und wir möchten uns aktiv an der Architektur dieses neuen Umfelds beteiligen." Können Sie uns das bitte näher erläutern und Ihre Definition von Paradigmenwechsel erklären?

A: Rudra Dalmia

Es wurde schon so viel über Blockchain geschrieben, dass es schwer fällt, sich nicht zu wiederholen. Aber die einfachste Antwort für Ihre Leser besteht darin, dass eine gut umgesetzte Blockchain automatische (eventbasierte) unveränderliche Zahlungen ermöglicht, die die Effizienz steigern und Betrugsmöglichkeiten minimieren, da die Regeln zu Beginn definiert werden und nicht mehr beeinflusst werden können.

Während des Anfangsstadiums dieser Technologie und der Einführung der Kryptowährungen als Zahlungsmedium wird die Industrie sich zahlreichen Hürden gegenübersehen - Reglementierung, Betrugserkennung, Transaktionsmanagement, Sicherheit usw. Die Investoren und Betreiber, die an den grundlegenden Prinzipien der Problemlösung und einer starken Sicherheitsarchitektur arbeiten, werden überleben und gedeihen. Der langfristige Paradigmenwechsel wird sich einstellen, wenn die Fiatwährungen mit Krypto und Altcoins in Echtzeit komplett fungibel werden und alle Unternehmen sich in einem globalen Markt selbst bewerten und handeln können, indem sie zahlreiche Optionen für Transaktionen verwenden und Gewinne und Verluste reibungslos mit dem Währungsinhaber abwickeln.

Um es in wirtschaftlichen Begriffen auszudrücken: Die Blockchain-Technologie wird dank des ihr innewohnenden Nutzens die richtige Preisgestaltung von Assets oder Produktionsfaktoren ermöglichen; dieser Nutzen wird klar feststellbar und finanziell auswertbar sein. Und das ist der eigentliche Paradigmenwechsel.

F: Investorideas.com

Was sind einige der wesentlichen Dinge, auf die Sie achten, wenn Sie ein Blockchain-Unternehmen als mögliche Anlagegelegenheit prüfen?

A: Rudra Dalmia

Unsere Anlagestrategie ist evolutionär und folgt der Entwicklung der Branche. Während die Branche heranreift und die Grenzen zwischen Frühstadium und Wachstumsstadium sich deutlicher abzeichnen, werden wir uns dem anpassen, um das noch klarer zu definieren. Im Moment suchen wir solide Unternehmer, deren Betrieb angemessen auf den Einsatz der Technologie vorbereitet ist. So können wir eine langfristige Blockchain-Strategie bestätigen, bei der das Wertangebot sich leicht auf Tokens umstellen lässt. Wir investieren in verschiedene Phasen im Lebenszyklus von Unternehmen - von der Gründung über die Frühphase bis zur Wachstumsphase.

Gründung: In der Gründungsphase achten wir auf funktionelles Wissen des Unternehmers im entsprechenden Geschäftsbereich und testen seine logischen Gründe dafür, seinen Betrieb auf Blockchain umzustellen. Wenn der Gründer seinen Bereich gut kennt und einen guten Plan zur Einführung der Blockchain hat, können wir ihm beratend zur Seite stehen und ihm die passenden Ressourcen und Netzwerke zur Verfügung stellen, um den Blockchain-Stack aufzubauen. Wenn uns die Vereinbarung gefällt, nehmen wir eine klare Stellung im Unternehmen ein und leiten den Unternehmer in seinem Wachstum mit unserem Netzwerk/unseren Ressourcen und unserem Beratungsgremium.

Frühphase: Wir schauen uns an, welche technologischen Meilensteine das Gründungsteam erreicht hat, und prüfen seine grundlegenden Kenntnisse über den entsprechenden Sektor. Wir arbeiten nur mit Unternehmen zusammen, die eine starke Online-Präsenz haben, deren Teams eine veritable Erfolgsbilanz in der traditionellen Form von Transaktionen aufweisen und deren Weg zur Expansion klar ersichtlich ist. Der Test für die typischen Expansionspläne besteht in der Fähigkeit des Teams für ein erfolgreiches ICO, auch wenn das nicht unbedingt das einzige Kriterium ist.

Wachstumsphase: Wir haben bereits in einige Unternehmen in der Wachstumsphase investiert und prüfen derzeit ein paar weitere. Das ist die Phase, in der der Betrieb in den vergangenen 12 bis 18 Monaten klar definiert wurde. Das Unternehmen ist bereit, seine Beta-Blockchain-Strategie zu starten, und gibt bereits Tokens oder Altcoins heraus. Einige der vielversprechendsten Unternehmen, die wir gesehen haben, befinden sich in dieser Phase.

Die kontinuierliche Kalibrierung dieser Strategie ermöglicht es uns, verschiedene Fähigkeiten miteinander zu vermischen und fundamentale Kenntnisse an unsere zahlreichen Portfolio-Unternehmen weiterzureichen, um sie letztendlich dabei beraten zu können, die Fehler zu vermeiden, die andere bereits begangen haben.

F: Investorideas.com

Wo sehen Sie die größten Chancen für Blockchain im kommenden Jahr und in fünf Jahren? Und wie schätzen Sie angesichts Ihres Hintergrunds in Indien und Europa die Akzeptanz und/oder Integration hier gegenüber Nordamerika ein?

A: Rudra Dalmia

Ich denke, das nächste Jahr wird sehr spannend werden und es werden sich klare Vorreiter abzeichnen - diejenigen, die dazu in der Lage sein werden, Altcoins auszugeben, und außerdem sicherstellen können, dass die Inhaber der Währung den versprochenen 'Nutzen' auch wirklich erhalten. Ich vergleiche diese Phase mit den Anfängen des Internets, als Netscape, Yahoo und AOL sich als dominante Marktführer entpuppt haben. Es ist sehr schwierig, die nächsten fünf Jahre vorherzusagen. Aber da die Rechenleistung zunimmt, werden wir ein entsprechendes Wachstum in der Welt der Finanzdienstleistungen verzeichnen können, in der das Tempo der Konnektivität die passende Preisgestaltung von Assets mit programmiertem Handel ermöglicht - so werden beispielsweise einige der aufstrebenden Blockchain-Börsen sich zum Nasdaq von Morgen entwickeln, und die Rechenleistung in Verbindung mit Glasfaser-/Highspeed-Konnektivität wird einen weltweiten Markt für den Austausch von Werten schaffen, der rund um die Uhr aktiv ist.

Kein Land kann es sich erlauben, die Blockchain-Technologie zu ignorieren, ganz unabhängig davon, welche Vorbehalte es gegenüber Kryptowährungen hat. Währungsbehörden rund um die Welt werden merken, dass Kryptowährungen der Einstieg in die Blockchain-Technologie sind und die einzige Möglichkeit zum Austausch von Werten in einer Welt, die auf Tokens ausgerichtet ist. Ich habe das Gefühl, dass Blockchain für Indien ein neuer Y2K-Moment sein wird, in dessen Verlauf das Land sich als Anbieter von technologischem Wissen und erfahrenem Personal etablieren und in der Wertschöpfungskette weiter aufsteigen kann. Zwei der drei größten Technologieanbieter der Welt werden von CEOs geleitet, die nicht nur aus Indien stammen, sondern auch im indischen Bildungssystem ausgebildet wurden und dann als Post-Doktoranden zur weiteren Ausbildung in den Westen gegangen sind: Satya Nadella (Microsoft) and Sundar Pichai (Google).

Europa wird sich in dieser Phase hervorragend behaupten, dank des großen Einflusses und der mathematischen Ausrichtung der Bildungsinstitute der ehemaligen Ostblockländer. Länder wie Estland, Lettland, Polen usw. werden mit starken Unternehmen aufwarten, die ein Teil des weltweiten Paradigmenwechsels sein werden.

F: Investorideas.com

Kryptowährung contra Blockchain: Denken Sie, beide werden die kommenden fünf Jahre überleben, oder glauben Sie, Blockchain wird sich als langlebiger hervortun?

A: Rudra Dalmia

Kryptowährungen sind der Einstieg in die Welt der Blockchain-Transaktionen. Sie sind der Treibstoff, um Transaktionen zu tätigen und Werte zu transferieren, genauso wie der US-Dollar den weltweiten Ölhandel antreibt - außer, dass es keine einzige dominante Währung geben wird. Uns stehen spannende Zeiten bevor!

