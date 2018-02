Zwei marktführende Rechtsanwälte für Kapitalmärkte werden Partner bei Milbank in London

London (ots/PRNewswire) - Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP gaben heute den Beitritt von Apostolos Gkoutzinis und Rebecca Marques als Partner im Londoner Büro der Kanzlei bekannt.

Herr Gkoutzinis ist einer der führenden Anwälte für Kapitalmarktrecht in Europa und bekannt für seine Expertise bei komplexen hochverzinslichen Transaktionen und hochkarätigen Mandaten im Zusammenhang mit dem griechischen Finanz- und Bankensystem. Darüber hinaus besitzt er eine der bekanntesten Praxen für die Ausgabe von Unternehmensanleihen in Europa. Er verfügt insbesondere über Erfahrung mit hochverzinslichen Fremdfinanzierungen, Refinanzierungen und Schuldenrestrukturierungen für Unternehmen, Private-Equity-Sponsoren und Investmentbanken. Außerdem ist er für seine Kompetenz für eine breite Auswahl an Transaktionen in den Bereichen Haftungsmanagement, Umstrukturierung und Eigenkapital bekannt. Herr Gkoutzinis unterhält seit 2005 eine der angesehensten internationalen Rechtspraxen in Griechenland und hat an einer Vielzahl bedeutender internationaler Börsengänge, renditestarker Emissionen und komplexer finanzieller Umstrukturierungen und Rekapitalisierungen mitgewirkt. Für seine Arbeit an der Sanierung des griechischen Bankensystems wurde er 2015 zum "Finance Lawyer of the Year" ernannt und im selben Jahr von der Financial News in die "40 Rising Stars in the legal profession under 40" aufgenommen.

Frau Marques bringt eine Fülle von Fachwissen zu Milbank ein, und zwar mit einer Reihe von internationalen Wertpapiertransaktionen, die Emittenten, Sponsoren und Underwriter repräsentieren. Ihre Praxis umfasst eine breite Palette an Erfahrungen im Bereich hochverzinslicher Schuldtitel für Corporate und Leveraged Buyouts, internationale Kapitalmarkttransaktionen sowie im Haftungsmanagement.

"London war ein wichtiger Motor für das Wachstum und den Erfolg des Unternehmens. Nach unserer Bekanntgabe von vier neuen Partnern für die Financial Restructuring-Praxis können wir nun mit Apostolos und Rebecca zwei weitere herausragende Neuzugänge in unserem Londoner Büro begrüßen. Damit stärken wir unsere Ambitionen in London und weltweit und können unseren Kunden Zugang zu einem unübertroffenen Kompetenzumfang bei komplexen Finanz- und Sanierungsfragen bieten. Wir freuen uns auch, unseren Mandanten nun eine der profiliertesten griechischen Praxen aller internationalen Anwaltskanzleien anbieten zu können. Wir heißen Apostolos und Rebecca im Unternehmen herzlich willkommen", sagte Scott A. Edelman, Chairman von Milbank.

Marcelo Mottesi, Leiter der Global Capital Markets Group bei Milbank, fügte hinzu: "Apostolos und Rebecca werden für unsere Firma einen großen Gewinn darstellen. Mit Apostolos und Rebecca an Bord werden wir eines der führenden paneuropäischen und transatlantischen Kapitalmarktangebote in London etablieren. Wir freuen uns, sie in unserem Team begrüßen zu dürfen und darauf, unseren Kunden auf beiden Seiten des Atlantiks ein marktführendes Angebot mit beispielloser Kompetenz anbieten zu können."

"In den vergangenen Jahren hat Milbank eine zentrale Rolle bei der Beratung einiger der größten und komplexesten Kapitalmärkte und Leveraged-Finance-Deals gespielt. Mit der Aufnahme von Apostolos und Rebecca erweitern wir unsere bestehenden marktführenden Kapazitäten in London und den USA", sagte Marc Hanrahan, globaler Vorsitzender der Leveraged Finance Group des Unternehmens.

"Die Kombination von Apostolos' und Rebeccas marktführender Erfahrung bei Kapitalmärkten, insbesondere bei hochverzinslichen Angeboten, wird zusammen mit unserem vorhandenen Leveraged-Finance-Know-how ein erstklassiges Angebot für unsere Kunden bei Krediten und Anleihen konstituieren", fügte Suhrud Mehta, Mitgeschäftsführer des Londoner Büros von Milbank, hinzu. "Mit unserem bestehenden Finanzierungsangebot können wir auf eine langjährige Erfahrung bei der Beratung einiger der innovativsten und komplexesten grenzüberschreitenden Transaktionen der Märkte zurückblicken. Nun können wir dank dem Beitritt von Apostolos und Rebecca in London unseren Finanzkunden den unübertroffenen Umfang unseres paneuropäischen und transatlantischen Finanzierungsangebots zur Verfügung stellen."

"Milbank hat meines Erachtens eine der führenden integrierten internationalen Finanzpraxen in den Bereichen Leveraged Finance, Kapitalmärkte, strukturierte Finanzierungen, Projekte und komplexe Kreditprodukte", sagte Herr Gkoutzinis. "Der hervorragende Ruf der Kanzlei im Finanzbereich findet bei mir großen Anklang, und Rebecca und ich freuen uns darauf, ihr fantastisches Team zu verstärken und die globale Plattform und die Ressourcen des Unternehmens zu nutzen."

Herr Gkoutzinis kommt zu Milbank von Shearman & Sterling. Hier war er als Head of European Capital Markets tätig. Er erwarb seinen LL.M. von der Harvard Law School und einen Ph.D. und LL.M. von der University of London. Seinen LL.B. erwarb er an der Aristoteles-Universität Thessaloniki.

Frau Marques kommt ebenfalls von Shearman & Sterling. Sie hat ihren J.D. und LL.M. von der Duke University School of Law erworben.

Die Milbank-Praxis für Leveraged Finance and Capital Markets ist weltweit anerkannt als einer der wenigen wirklich integrierten Anbieter grenzüberschreitender Rechtsberatung über die gesamte Kapitalstruktur hinweg, mit einer langjährigen Tradition in der Beratung von hochkarätigen und einzigartigen Finanzierungen. Das Team von Milbank wird von führenden Fachzeitschriften wie IFLR, Euromoney, Chambers und Legal500 regelmäßig auf Platz 1 geführt.

