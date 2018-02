Module mit Half-Cut-Technologie von Wuxi Suntech ab sofort in Europa erhältlich

Wuxi, China (ots/PRNewswire) - Wuxi Suntech Power Co., Ltd. ("Suntech") hat heute erklärt, dass seine polykristallinen 295/290-W-Module mit Half-Cut-Technologie ab sofort in Europa verkauft werden.

