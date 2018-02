Laun entschuldigt sich bei Homosexuellen

Emeritierter Weihbischof infolge von Kritik an NS-Sager: "Habe drastische Beispiele genannt, deren gemeinsamer Nenner nur der Verstoß gegen Gebote Gottes ist"

Salzburg (KAP) - Der emeritierte Salzburger Weihbischof Andreas Laun hat sich für eine strittige Aussage über die Segnung von homosexuellen Partnerschaften entschuldigt. Er habe niemanden beleidigen oder verletzen wollen, schrieb er am Dienstag in einer "Kathpress" vorliegenden Stellungnahme, die an die "Mitglieder der LGBT Community" gerichtet war. "Wenn es jemand so empfindet, tut es mir natürlich leid und in diesem Sinn kann ich mich auch entschuldigen."

Infolge heftiger Kritik hob Laun in seiner Stellungnahme am Dienstag hervor, dass es ihm um eine innerkirchliche Kontroverse gegangen sei. Um zu zeigen, dass die Kirche "grundsätzlich alle Menschen, Heilige und Sünder, aber niemals die Sünde selbst oder Einrichtungen, die ihr dienen" segne, habe er "einige drastische Beispiele" genannt. "Der jeweils gemeinsame Nenner ist nur: Das ist gegen die Gebote Gottes, daher kann es die Kirche nicht segnen, weder kleinere noch größere Sünden", so Laun.

Er rede nicht gerne in einer Weise, die einen anderen Menschen auf eine sexuelle Eigenart reduziert, hob der emeritierte Weihbischof hervor. "Jeder Mensch ist vor allem und zuerst ein Sohn oder eine Tochter Gottes und seine Besonderheiten machen nicht sein Wesen aus! Ich missachte keinen Menschen, der homosexuelle Neigungen hat." Er würde sonst posthum einem - mittlerweile verstorbenen - Jugendfreund Unrecht tun, bekannte Laun.

Mehr:

https://www.kathpress.at/goto/meldung/1599010/laun-entschuldigt-sich-bei-homosexuellen

((ende)) PER/PWU

Copyright 2018, Kathpress (www.kathpress.at). Alle Rechte vorbehalten

Rückfragen & Kontakt:

Kathpress

Dr. Paul Wuthe

(01) 512 52 83

redaktion @ kathpress.at

https://www.kathpress.at